|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 чер, 2023 22:01
zerocool
69 було до війни. Пам'ятаю новини восени що після відкриття нова ціна буде 92 грн.
Visky написав:
.. з заявою про курс 43, наприклад.
Для бюджету вже треба б виходити, але наші творять незрозуміло що (нарощують резерви).
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 чер, 2023 22:07
citramon написав: Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав:
[quote="5565883:Долар по 4 грн"]Victor8
Сливайте сегодня по 37,82
В июне будете нас корить! И насмехаться!
Цілком розумна була порада в середині квітня!
В декабре верили в 45, потом смерились на 40, В апреле верили в 40 и не могли поверить, что летом будет 37. Сейчас 37 и не верят в 33. Мы живём в финансовом рынке не по законам стабильности финанс. рынка. А значит возможен любой вариант. Но пока до сентября я лично мало верю в 40, а больше склоняюсь к 36 и даже ниже.
Уже проходили в 15 году и 35 и 40 и потом опустились к 28
А Вы только представьте, что НБУ опять разрешит обменкам светить курс на внешних табло, и люди прохожие каждый день мимоволи будут лицезреть , что гривна укрепляется ?
Может начаться паника и тогда не исключено, что и до 8 можем откатиться[/quote]5.05!
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33156
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7746 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 10 чер, 2023 23:47
moveton написав: UA написав: Yuri_61 написав:
Я купую банкноти
номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Когда покупаешь квартиру за 200 000 у.е нужно проверить по такой процедуре всего 2000 банкнот
т.е. минимум 33 часа беспрерывной работы
Страшно подумать сколько времени придётся потратить, если квартиру продавать
Рахункові машинки не ? Не чули про таке ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4372
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8681 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 чер, 2023 00:09
Дюрі-бачі написав:zerocool
69 було до війни. Пам'ятаю новини восени що після відкриття нова ціна буде 92 грн.
А й справді, просто перед війною брав останній раз, тому й запам'ятав, зараз подивився — вже 101. Тобто, у нас без війни індекс був 2.6, а зараз навіть виріс до 2.7? Дуже дивно.
Реальний курс гривні давно має вийти за 50-60 при поточних розкладах
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 415
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 чер, 2023 00:35
я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда?
обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс.
без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8323
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 933 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 чер, 2023 01:36
yama написав:
Рахункові машинки не ? Не чули про таке ?
рахункова машинка перевірить справжність банкноти , а у Юрія , якщо ви почитаєте вище , є суворі вимоги щодо банкнот , йому хвилину треба перевіряти кожну і дивитися , чи номери поспіль
-
bems654556
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 25.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 чер, 2023 07:50
zerocool написав: Дюрі-бачі написав:zerocool
69 було до війни. Пам'ятаю новини восени що після відкриття нова ціна буде 92 грн.
А й справді, просто перед війною брав останній раз, тому й запам'ятав, зараз подивився — вже 101. Тобто, у нас без війни індекс був 2.6, а зараз навіть виріс до 2.7? Дуже дивно.
Реальний курс гривні давно має вийти за 50-60 при поточних розкладах
яке 101?
встановіть додаток МС, там ціна 105 грн!
і курс НБУ 36,5686, тому вийде 2,87дол.- майже Південна Африка
До Європи потрібно укріпляж гривні в 2 рази, гривня укріпиться і заживемо по БігМаку як у Швеції!
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1276
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 чер, 2023 09:34
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2061
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 чер, 2023 10:18
yama написав:
Рахункові машинки не ? Не чули про таке ?
Більше чути про лічильні
. Не є панацеєю: грибок, штампи/надписи, проколи/розриви і т.і.
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1752
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 495 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32804
|36101354
|
|
|1806
|12871041
|
Суб 10 чер, 2023 10:43
fler
|
|7975
|22902245
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|