RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10567105681056910570
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 15:41

  mephala написав:я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда?
обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс.
без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.


а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що в ЗВР майже 40 лярдів (типу такого багатства ще ніколи не було) і на його думку
НБУ встановить курс па29
і чому тоді на чорному ринку курс нижче, чим в банках?
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2527
З нами з: 30.09.15
Подякував: 321 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 15:52

  Yuri_61 написав:
  mephala написав:я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда?
обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс.
без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.


а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що в ЗВР майже 40 лярдів (типу такого багатства ще ніколи не було) і на його думку
НБУ встановить курс па29
і чому тоді на чорному ринку курс нижче, чим в банках?

Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони".
Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр.
Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11926
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1659 раз.
Подякували: 3555 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:21

  antey1969 написав:Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони".
Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр.
Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.

а таке питання - чому зростають ЗВР?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3540
З нами з: 29.09.19
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

antey1969 написав:
  Yuri_61 написав:
  mephala написав:я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда?
обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс.
без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.


а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що в ЗВР майже 40 лярдів (типу такого багатства ще ніколи не було) і на його думку
НБУ встановить курс па29
і чому тоді на чорному ринку курс нижче, чим в банках?

Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони".
Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр.
Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
Сюр - це коли дохтур розповідає як правильно розпоряджатися звр
Boundless
 
Повідомлень: 2063
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 16:40

  Boundless написав:
antey1969 написав:Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони".
Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр.
Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
Сюр - це коли дохтур розповідає як правильно розпоряджатися звр

Дохтур, який знаходиться не в Україні
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8033
З нами з: 31.08.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 10567105681056910570
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3279, 3280, 3281
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32806 36103672
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 чер, 2023 13:04
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 179, 180, 181
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1806 12872392
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 чер, 2023 10:43
fler
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902288
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (989)
11.06.2023 16:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.