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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 чер, 2023 15:41
mephala написав:
я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда?
обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс.
без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.
а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що в ЗВР майже 40 лярдів (типу такого багатства ще ніколи не було) і на його думку
НБУ встановить курс па29
і чому тоді на чорному ринку курс нижче, чим в банках?
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Yuri_61
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Додано: Нед 11 чер, 2023 15:52
Yuri_61 написав: mephala написав:
я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда?
обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс.
без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.
а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що в ЗВР майже 40 лярдів (типу такого багатства ще ніколи не було) і на його думку
НБУ встановить курс па29
і чому тоді на чорному ринку курс нижче, чим в банках?
Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони".
Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр.
Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
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antey1969
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:21
antey1969 написав:
Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони".
Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр.
Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
а таке питання - чому зростають ЗВР?
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:24
antey1969 написав: Yuri_61 написав: mephala написав:
я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда?
обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс.
без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.
а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що в ЗВР майже 40 лярдів (типу такого багатства ще ніколи не було) і на його думку
НБУ встановить курс па29
і чому тоді на чорному ринку курс нижче, чим в банках?
Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони".
Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр.
Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
Сюр - це коли дохтур розповідає як правильно розпоряджатися звр
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Додано: Нед 11 чер, 2023 16:40
Boundless написав:
antey1969 написав:Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони".
Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр.
Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
Сюр - це коли дохтур розповідає як правильно розпоряджатися звр
Дохтур, який знаходиться не в Україні
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