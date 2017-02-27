mephala написав:я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда? обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс. без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.
а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що в ЗВР майже 40 лярдів (типу такого багатства ще ніколи не було) і на його думку НБУ встановить курс па29 і чому тоді на чорному ринку курс нижче, чим в банках?
mephala написав:я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда? обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс. без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.
а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що в ЗВР майже 40 лярдів (типу такого багатства ще ніколи не було) і на його думку НБУ встановить курс па29 і чому тоді на чорному ринку курс нижче, чим в банках?
Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони". Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр. Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
antey1969 написав:Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони". Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр. Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
mephala написав:я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда? обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс. без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.
а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що в ЗВР майже 40 лярдів (типу такого багатства ще ніколи не було) і на його думку НБУ встановить курс па29 і чому тоді на чорному ринку курс нижче, чим в банках?
Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони". Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр. Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
Сюр - це коли дохтур розповідає як правильно розпоряджатися звр
antey1969 написав:Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони". Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр. Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
Сюр - це коли дохтур розповідає як правильно розпоряджатися звр
antey1969 написав:Растущие во время войны резервы Нацбанка - это сюр.
а таке питання - чому зростають ЗВР?
Тому що західні еліти таким чином (мільярдами доларів допомоги і кредитів) сплачують за життя наших хлопців, які у свою чергу сплачують своїми життями за подальше відносно безтурботне життя західних еліт.
antey1969 написав:Интересно, если у нас валютные резервы растут как на дрожжах, почему каждый телемарафон "ЗСУ потрібні дрони". Растущие во время войны резервы Нацбанка - это какой-то сюр. Такое впечатление, что экономика и финансы отдельно, а война отдельно.
а таке питання - чому зростають ЗВР?
Допомога та ОВДП, але 10,9 млрд $ ще потрібно відшукати і половину очікуваної допомоги вже оприходували:
21 березня Верховна Рада збільшила видатки бюджету на 537 млрд грн (14,7 млрд доларів США). 96,5% збільшення будуть використані на фінансування армії. Більшість суми профінансують за рахунок збільшення дефіциту бюджету на 11,5 млрд доларів США. Тому потреби України в додатковому фінансуванні державного бюджету збільшилися до 59,3 млрд доларів США. Проте обсяг підтвердженого та отриманого іноземного фінансування на 2023 рік становить лише 41,6 млрд доларів США, на додачу до чого уряд вже випустив ОВДП на 6,8 млрд доларів США. Це створює фінансовий розрив у розмірі 10,9 млрд доларів США. Частину розриву профінансують за рахунок додаткових випусків ОВДП. Проте це все ще залишить розрив у декілька млрд доларів США, який повинен бути профінансованим додатковими зобов’язаннями з боку зарубіжних партнерів. https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/
mephala написав:я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда? обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс. без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.
а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що в ЗВР майже 40 лярдів (типу такого багатства ще ніколи не було) і на його думку НБУ встановить курс па29 і чому тоді на чорному ринку курс нижче, чим в банках?
сєкта яка вірить що їх будуть утримувати з-за кордону та заливати бабосіками також має право на існування. до кого відноситеся ви - вирішувати тільки вам.
ЗІ свого часу такого адепта як охрі тут взагалі було не камільфо згадувати.
mephala написав:сєкта яка вірить що їх будуть утримувати з-за кордону та заливати бабосіками також має право на існування. до кого відноситеся ви - вирішувати тільки вам.
Так уже полтора года заливают. Когда закончат??? Поэтому и курс может быть ниже 36, а когда прекратят, то может быть и выше 38. В прошлом году бочкам бензин покупали по 70, а сегодня по 45 бери не хочу. Поэтому и валюта, может быть и 30 и 40, всё зависит от внешней помощи Запада.
Керівництво Федеральної резервної системи США збираються зробити перерву в підвищенні процентних ставок вперше за останні 15 місяців.
Про це пише Bloomberg.
Очікується, що в середу федеральний комітет з операцій на відкритому ринку збереже базову кредитну ставку в діапазоні 5%-5,25%, що стане першою перервою, починаючи з березня минулого року.
Хоч зусилля ФРС допомогли знизити ціновий тиск в економіці США, інфляція залишається значно вищою за цільовий показник.
"На противагу цьому, ринки оцінюють можливість підвищення ставки на чверть пункту в липні, за яким наступить аналогічне зниження в грудні, і деякі політики ФРС підкреслюють, що паузу в циклі підвищення ставок не слід розглядати як остаточне підвищення ставок", – йдеться в повідомленні.
Попри певні успіхи ФРС травневі роздрібні продажі показують, що вартість покупок, ймовірно, мало змінилася протягом місяця, що відповідає більш м'якому споживчому попиту на товари.