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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10568105691057010571
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:02

  asti написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:
а таке питання - чому зростають ЗВР?
Тому що західні еліти таким чином (мільярдами доларів допомоги і кредитів) сплачують за життя наших хлопців,
які у свою чергу сплачують своїми життями за подальше відносно безтурботне життя західних еліт.

Звісно, саме "західні еліти" змусили недоумкувату біомасу голосувати переважно за огидну мерзоту протягом тридцяти років (і проти НАТО, до речі). На великий жаль, хлопці гинуть через результати волевиявлення "мудрої" більшості (яка, схоже, невиправна в своїй "мудрості").
centurionus
 
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