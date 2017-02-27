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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10568105691057010571
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:02

  asti написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:
а таке питання - чому зростають ЗВР?
Тому що західні еліти таким чином (мільярдами доларів допомоги і кредитів) сплачують за життя наших хлопців,
які у свою чергу сплачують своїми життями за подальше відносно безтурботне життя західних еліт.

Звісно, саме "західні еліти" змусили недоумкувату біомасу голосувати переважно за огидну мерзоту протягом тридцяти років (і проти НАТО, до речі). На великий жаль, хлопці гинуть через результати волевиявлення "мудрої" більшості (яка, схоже, невиправна в своїй "мудрості").
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:34

  Yuri_61 написав:
  mephala написав:я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда?
обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс.
без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.


а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що в ЗВР майже 40 лярдів (типу такого багатства ще ніколи не було) і на його думку
НБУ встановить курс па29
і чому тоді на чорному ринку курс нижче, чим в банках?

Ссылаться на Охрименко - моветон, тот еще эксперД, и что это еще за бред, что доллары 2006 года не принимают? ни разу не было проблем когда сдавал
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 18:36

centurionus
вы против демократических выборов...как тогда по вашему выбирать власть,или пусть цари царевичам своим передают :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 19:11

  konstantin kirovograd написав:centurionus
вы против демократических выборов...как тогда по вашему выбирать власть,или пусть цари царевичам своим передают :lol:


скрізь так завана еліта: група людей, яка в теорії каст зветься володарі тримають владу в своїх руках. Президент любої країни, у тому чилі демократичної, це представник цієї касти володарів.
до однієї з нижчих каст, касти рабів, входять роботяги, наймані працівники у тому числі інженери, лікарі, а не тільки вантажники і касири супермаркетів.
Це стосується всіх країн без винятку,
тільки відміність в тому, що в розвинених країнах каста рабів складає згідно теорії каст Алекса Крола 20%, а в країнах, що розвиваються, 70%.

І в розвинутих країнах перейти в вищу касту і отримати фінансову незалежність шансів набагато більше.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 11 чер, 2023 19:28, всього редагувалось 8 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 19:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ознайомтесь з теорією каст Алекса Крола.
Революційна книга, в якій автор ділить суспільство на касти і описує ролі людей в них. Касти визначають рівень свободи і безпеки кожної людини. Раби, чиновники, жандарми, професіонали, рантьє, топ-менеджери, олігархи, бізнесмени, володарі, жерці - ви зможете вивчити їх характеристики і визначити свою касту і роль в ній як якусь точку відліку. Від неї автор запропонує вам шлях до вищих каст, де панує повна свобода і справжнє щастя і фінансова незалежність. Джерело: https://nashformat.ua/products/teoriya- ... lej-901682
за допомогою цієї книги ви зможете прокласти шлях до вищих каст.
І не забудьте мені плюсиків побільше для медальки.
потрібно мені набрати побільше лайків плюсиків для омріяної медальки, нумо, допоможіть, щоб моя мрія здійснилася, будь ласка
Yuri_61
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