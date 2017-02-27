RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10569105701057110572
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:58

  барабашов написав:Сегодня купил трошки вечнопадающего по 37.3
Сотни дали синие, а полтинников коих просил чуть - дали обычных с большим фейсом генерала Гранта. Синие полтинники вообще существуют и не будет ли у меня проблем с обычными при возврате долга?


50 доларів цвітні починаючи, імхо з 2006 року. і не чим не відрізняються від 50 доларів наприклад 2009 року. більш молодших банкнот не попадалися.
синіх 50 доларів, імхо, не існує
якщо у вас зелені 50 доларів, то це проблема
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 30.09.15
Подякував: 323 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:05

  moveton написав:
  барабашов написав:не будет ли у меня проблем с обычными при возврате долга?

Смотря кому возвращать. В кассе Сенса у меня пару недель назад половину полтинников забраковали. Не то, чтобы надорванные или с надписями. Просто "не приму".

мабуть сіро зелені?
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 30.09.15
Подякував: 323 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10569105701057110572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3279, 3280, 3281
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32808 36105783
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 чер, 2023 20:56
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 179, 180, 181
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1806 12873113
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 чер, 2023 10:43
fler
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902302
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8376)
11.06.2023 20:57
Ринок ОВДП (4691)
11.06.2023 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.