50 доларів цвітні починаючи, імхо з 2006 року. і не чим не відрізняються від 50 доларів наприклад 2009 року. більш молодших банкнот не попадалися.
синіх 50 доларів, імхо, не існує
якщо у вас зелені 50 доларів, то це проблема
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 чер, 2023 20:58
50 доларів цвітні починаючи, імхо з 2006 року. і не чим не відрізняються від 50 доларів наприклад 2009 року. більш молодших банкнот не попадалися.
синіх 50 доларів, імхо, не існує
якщо у вас зелені 50 доларів, то це проблема
Додано: Нед 11 чер, 2023 21:05
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