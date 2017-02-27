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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10570105711057210573>
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:58

  барабашов написав:Сегодня купил трошки вечнопадающего по 37.3
Сотни дали синие, а полтинников коих просил чуть - дали обычных с большим фейсом генерала Гранта. Синие полтинники вообще существуют и не будет ли у меня проблем с обычными при возврате долга?


50 доларів цвітні починаючи, імхо з 2006 року. і не чим не відрізняються від 50 доларів наприклад 2009 року. більш молодших банкнот не попадалися.
синіх 50 доларів, імхо, не існує
якщо у вас зелені 50 доларів, то це проблема
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:05

  moveton написав:
  барабашов написав:не будет ли у меня проблем с обычными при возврате долга?

Смотря кому возвращать. В кассе Сенса у меня пару недель назад половину полтинников забраковали. Не то, чтобы надорванные или с надписями. Просто "не приму".

мабуть сіро зелені?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:32

За крок до перевороту думок© ?

  Yuri_61 написав:ознайомтесь з теорією каст Алекса Крола.
Революційна книга, в якій автор ділить суспільство на касти і описує ролі людей в них. Касти визначають рівень свободи і безпеки кожної людини. Раби, чиновники, жандарми, професіонали, рантьє, топ-менеджери, олігархи, бізнесмени, володарі, жерці - ви зможете вивчити їх характеристики і визначити свою касту і роль в ній як якусь точку відліку. Від неї автор запропонує вам шлях до вищих каст, де панує повна свобода і справжнє щастя і фінансова незалежність. Джерело: https://nashformat.ua/products/teoriya- ... lej-901682
за допомогою цієї книги ви зможете прокласти шлях до вищих каст.

А можна в 3-5реченях описати суть? Що там кажуть робити, щоб прокласти шлях до вищих каст?

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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 21:49

  Игорь Алексеевич написав:
  mephala написав:сєкта яка вірить що їх будуть утримувати з-за кордону та заливати бабосіками також має право на існування. до кого відноситеся ви - вирішувати тільки вам.

Так уже полтора года заливают. Когда закончат??? Поэтому и курс может быть ниже 36, а когда прекратят, то может быть и выше 38.
Да, конечно может. Но есть одна фундаментальная теория - теория вероятности. И в соответствии с этой теорией вероятность выше 38 гораздо выше чем ниже 36...
Думаю 38 увидим уже во второй половине июля))
К декабрю вернёмся на 40...
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:14

  Yuri_61 написав:
а чому тоді Охріменко так впевнено пояснює небажання обмінок примання сіро зелені долари тим, що ..............
бо він же :mrgreen: ВСЬО так впевнено й пояснював - ЗАВЖДИ :mrgreen: - От такий уніхерсальний експерт... і інсайдернах
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:якщо у вас зелені 50 доларів, то це проблема

Скоріш за все у когось з головою проблема :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Думаю 38 увидим уже во второй половине июля))
К декабрю вернёмся на 40..

Уже ждали 50, а спустились с 40 до 37. Хотя в апреле все смеялись, что возможен курс 37.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:48

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:ознайомтесь з теорією каст Алекса Крола.
Революційна книга, в якій автор ділить суспільство на касти і описує ролі людей в них. Касти визначають рівень свободи і безпеки кожної людини. Раби, чиновники, жандарми, професіонали, рантьє, топ-менеджери, олігархи, бізнесмени, володарі, жерці - ви зможете вивчити їх характеристики і визначити свою касту і роль в ній як якусь точку відліку. Від неї автор запропонує вам шлях до вищих каст, де панує повна свобода і справжнє щастя і фінансова незалежність. Джерело: https://nashformat.ua/products/teoriya- ... lej-901682
за допомогою цієї книги ви зможете прокласти шлях до вищих каст.

А можна в 3-5реченях описати суть? Що там кажуть робити, щоб прокласти шлях до вищих каст?

Заробити бабло?

то теорія,
тобто бла-бла-бла,
чувак курнув коноплі і в нього пішов креатив, придумав теорію,
а на справдні нема теорії каст, керують світом рептилоїди,
пошукай відосики "як стати рептилоїдом", і тобі шлях відкритий
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 23:14

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:ознайомтесь з теорією каст Алекса Крола.
Революційна книга, в якій автор ділить суспільство на касти і описує ролі людей в них. Касти визначають рівень свободи і безпеки кожної людини. Раби, чиновники, жандарми, професіонали, рантьє, топ-менеджери, олігархи, бізнесмени, володарі, жерці -
автор запропонує вам шлях до вищих каст, де панує повна свобода і b]справжнє щастя і фінансова незалежність[/b
за допомогою цієї книги ви зможете прокласти шлях до вищих каст.

А можна в 3-5реченях описати суть? Що там кажуть робити, щоб прокласти шлях до вищих каст?

Заробити бабло?
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 23:24

  asti написав:Думаю 38 увидим уже во второй половине июля))
К декабрю вернёмся на 40...

Скорее всего 38 в августе увидим, а к 40+ вернемся, думаю в ноябре уже, это неизбежно.
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