барабашов написав:Сегодня купил трошки вечнопадающего по 37.3 Сотни дали синие, а полтинников коих просил чуть - дали обычных с большим фейсом генерала Гранта. Синие полтинники вообще существуют и не будет ли у меня проблем с обычными при возврате долга?
50 доларів цвітні починаючи, імхо з 2006 року. і не чим не відрізняються від 50 доларів наприклад 2009 року. більш молодших банкнот не попадалися. синіх 50 доларів, імхо, не існує якщо у вас зелені 50 доларів, то це проблема
Yuri_61 написав:ознайомтесь з теорією каст Алекса Крола. Революційна книга, в якій автор ділить суспільство на касти і описує ролі людей в них. Касти визначають рівень свободи і безпеки кожної людини. Раби, чиновники, жандарми, професіонали, рантьє, топ-менеджери, олігархи, бізнесмени, володарі, жерці - ви зможете вивчити їх характеристики і визначити свою касту і роль в ній як якусь точку відліку. Від неї автор запропонує вам шлях до вищих каст, де панує повна свобода і справжнє щастя і фінансова незалежність. Джерело: https://nashformat.ua/products/teoriya- ... lej-901682 за допомогою цієї книги ви зможете прокласти шлях до вищих каст.
А можна в 3-5реченях описати суть? Що там кажуть робити, щоб прокласти шлях до вищих каст?
mephala написав:сєкта яка вірить що їх будуть утримувати з-за кордону та заливати бабосіками також має право на існування. до кого відноситеся ви - вирішувати тільки вам.
Так уже полтора года заливают. Когда закончат??? Поэтому и курс может быть ниже 36, а когда прекратят, то может быть и выше 38.
Да, конечно может. Но есть одна фундаментальная теория - теория вероятности. И в соответствии с этой теорией вероятность выше 38 гораздо выше чем ниже 36... Думаю 38 увидим уже во второй половине июля)) К декабрю вернёмся на 40...
Yuri_61 написав:ознайомтесь з теорією каст Алекса Крола. Революційна книга, в якій автор ділить суспільство на касти і описує ролі людей в них. Касти визначають рівень свободи і безпеки кожної людини. Раби, чиновники, жандарми, професіонали, рантьє, топ-менеджери, олігархи, бізнесмени, володарі, жерці - ви зможете вивчити їх характеристики і визначити свою касту і роль в ній як якусь точку відліку. Від неї автор запропонує вам шлях до вищих каст, де панує повна свобода і справжнє щастя і фінансова незалежність. Джерело: https://nashformat.ua/products/teoriya- ... lej-901682 за допомогою цієї книги ви зможете прокласти шлях до вищих каст.
А можна в 3-5реченях описати суть? Що там кажуть робити, щоб прокласти шлях до вищих каст?
Заробити бабло?
то теорія, тобто бла-бла-бла, чувак курнув коноплі і в нього пішов креатив, придумав теорію, а на справдні нема теорії каст, керують світом рептилоїди, пошукай відосики "як стати рептилоїдом", і тобі шлях відкритий
Yuri_61 написав:ознайомтесь з теорією каст Алекса Крола. Революційна книга, в якій автор ділить суспільство на касти і описує ролі людей в них. Касти визначають рівень свободи і безпеки кожної людини. Раби, чиновники, жандарми, професіонали, рантьє, топ-менеджери, олігархи, бізнесмени, володарі, жерці - автор запропонує вам шлях до вищих каст, де панує повна свобода і b]справжнє щастя і фінансова незалежність[/b за допомогою цієї книги ви зможете прокласти шлях до вищих каст.
А можна в 3-5реченях описати суть? Що там кажуть робити, щоб прокласти шлях до вищих каст?