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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10570105711057210573
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 23:52

  барабашов написав:Синие полтинники вообще существуют

Сині тільки сотки. 10 та 50 скоріш червоно-сірі. (серія 2004+)
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Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Пон 12 чер, 2023 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 23:54

  flysoulfly написав:
  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:ознайомтесь з теорією каст Алекса Крола.
Революційна книга,
[/b
за допомогою цієї книги ви зможете прокласти шлях до вищих каст.

А можна в 3-5реченях описати суть? Що там кажуть робити, щоб прокласти шлях до вищих каст?

Заробити бабло?
kinda...
Kill'Ем Аll !

Вочевидь, поміняти усі сірі полтинники на сині сотки :)
sergey_sryvkin
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