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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:52
барабашов написав:
Синие полтинники вообще существуют
Сині тільки сотки. 10 та 50 скоріш червоно-сірі. (серія 2004+)
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin
в Пон 12 чер, 2023 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 чер, 2023 23:54
flysoulfly написав: Успіх написав: Yuri_61 написав:
ознайомтесь з теорією каст Алекса Крола.Революційна
книга,
[/bза допомогою цієї книги ви зможете прокласти шлях до вищих каст.
А можна в 3-5реченях описати суть? Що там кажуть робити, щоб прокласти шлях до вищих каст?Заробити бабло?
kinda...
Kill'Ем Аll !
Вочевидь, поміняти усі сірі полтинники на сині сотки
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