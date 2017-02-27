RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10570105711057210573
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 01:48

  sergey_sryvkin написав:
  барабашов написав:Синие полтинники вообще существуют

Сині тільки сотки. 10 та 50 скоріш червоно-сірі. (серія 2004+)
Зображення

Да у меня такие
Года не нашёл
Они беспроблемные значит?
барабашов
 
Повідомлень: 3221
З нами з: 16.06.15
Подякував: 249 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 05:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

барабашов написав:Да у меня такие
Года не нашёл
Они беспроблемные значит?

Це найновіші.
Проблем не буде.
Zochan
 
Повідомлень: 770
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10570105711057210573
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3279, 3280, 3281
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32808 36109322
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 чер, 2023 20:56
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 179, 180, 181
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1806 12874865
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 чер, 2023 10:43
fler
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2855)
12.06.2023 02:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.