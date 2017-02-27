Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:52
барабашов написав:
Синие полтинники вообще существуют
Сині тільки сотки. 10 та 50 скоріш червоно-сірі. (серія 2004+)
Востаннє редагувалось
sergey_sryvkin
в Пон 12 чер, 2023 00:11, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin
Повідомлень: 1488
З нами з: 19.02.14
Подякував: 477 раз.
Подякували: 554 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 12 чер, 2023 01:48
sergey_sryvkin написав: барабашов написав:
Синие полтинники вообще существуют
Сині тільки сотки. 10 та 50 скоріш червоно-сірі. (серія 2004+)
Да у меня такие
Года не нашёл
Они беспроблемные значит?
барабашов
Повідомлень: 3223
З нами з: 16.06.15
Подякував: 249 раз.
Подякували: 304 раз.
Профіль
Додано: Пон 12 чер, 2023 05:44
барабашов написав:Да у меня такие Года не нашёл Они беспроблемные значит?
Це найновіші.
Проблем не буде.
Zochan
Повідомлень: 770
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 90 раз.
Профіль
Додано: Пон 12 чер, 2023 11:00
Цікаво, чи на 16й місяць повномасштабної війни, ще є такі, які заздрять військовим зарплатам?
https://youtube.com/shorts/Zf2IM-5Gzvc?feature=share
Успіх
Повідомлень: 4920
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 814 раз.
Профіль
3
7
1
Додано: Пон 12 чер, 2023 11:06
У НБУ запевнили, що вже на поточному тижні проведуть з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорять з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання, та нададуть відповідні роз’яснення. https://uaprom.info/news/189077-nbu-spr ... lyuti.html
Может пошманают обменники, а то некоторые работают без лицензий и буро себя ведут.
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 6643
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 722 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
32808
36110981
Нед 11 чер, 2023 20:56 чик
1806
12875875
Суб 10 чер, 2023 10:43 fler
7975
22902382
Вів 27 вер, 2022 14:06 Vic