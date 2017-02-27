Сині тільки сотки. 10 та 50 скоріш червоно-сірі. (серія 2004+)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 чер, 2023 23:52
Сині тільки сотки. 10 та 50 скоріш червоно-сірі. (серія 2004+)
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Пон 12 чер, 2023 00:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 чер, 2023 01:48
Додано: Пон 12 чер, 2023 05:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Це найновіші.
Проблем не буде.
Додано: Пон 12 чер, 2023 11:00
За крок до перевороту думок©
Цікаво, чи на 16й місяць повномасштабної війни, ще є такі, які заздрять військовим зарплатам?
Додано: Пон 12 чер, 2023 11:06
У НБУ запевнили, що вже на поточному тижні проведуть з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорять з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання, та нададуть відповідні роз’яснення.
Может пошманают обменники, а то некоторые работают без лицензий и буро себя ведут.
Додано: Пон 12 чер, 2023 11:59
Вітаю.
Це психологія. Запустили хайп і нарід поліз під матрас робити ревізію. А після неї почав носитись із тими папірцями як угорілий.
Тобто поки не було хайпу - не було і проблеми. Та й насправді її і не має, просто через війну технічно стало важче відправити ці купюри "на закупи" в штати.
Але всім раптом стало потрібно вирішити цю проблему вже і зараз. А далі увімкнулись ринкові механізми. Раз є попит на обмін, значить є і пропозиція по дисконту. І чим більший попит на обмін тим більший дисконт.
ПС: По франківському ринку нерухомості доларова інфляція за останні 4 роки приблизно 25% (Ask). При тому, що у 2015 було якраз навпаки. Я тоді із Львова у Станіславів переїжджав то знаю на власному досвіді. Треба десь пошукати актуальну статистику із кількістю угод які відбувались за останній рік. Вона покаже чи "хотілки" продавців арґументовані.
Додано: Пон 12 чер, 2023 12:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Для власників шапочкі із фольги : У Національному банку роз’яснили, що банки та обмінні пункти зобов’язані приймати у населення доларові банкноти усіх номіналів, що випускалися у США починаючи з 1914 року. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Додано: Пон 12 чер, 2023 12:29
Насчёт неизбежно я бы поспорил. Если вы обратили внимание в последнее время все нечётные годы гривня как правило укрепляется: 2015 минимум был в мае (21), а затем после роста летом до 25 (середина июля) потом снова был минимум 22,5 в начале октября, далее, 2017 гривна укрепилась от 28,9 в январе до 25,5 в конце августа. Затем 2019, ну здесь вообще без комментариев, минимум - 23 на католическое рождество (конец декабря на секундочку!) после 28 в январе, потом 21 год - ещё свежи воспоминания - гривна опять укрепилась с 28,7 зимой до 26,10 в начале ноября - я как раз забирал купон в Пивденном и купил доллар по такому курсу. И вот на дворе 23 год и опять гривна укрепляется и опять возможно будет укрепляться до осени , а может и до зимы, кто знает))
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