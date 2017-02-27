Игорь написав:Киев $ отдают 37.08 акционная цена. Купюры скорее всего такие, что возьмёт только ваш кредитор, которому вы на полгода просрочили платеж. Это такой лайфхак, кто непонял А вообще я в шоке сколько шума вокруг купюр. Если все так сложно, зачем вы их покупали ? Хлопці, ви що, схаменіться
Вітаю. Це психологія. Запустили хайп і нарід поліз під матрас робити ревізію. А після неї почав носитись із тими папірцями як угорілий. Тобто поки не було хайпу - не було і проблеми. Та й насправді її і не має, просто через війну технічно стало важче відправити ці купюри "на закупи" в штати. Але всім раптом стало потрібно вирішити цю проблему вже і зараз. А далі увімкнулись ринкові механізми. Раз є попит на обмін, значить є і пропозиція по дисконту. І чим більший попит на обмін тим більший дисконт.
ПС: По франківському ринку нерухомості доларова інфляція за останні 4 роки приблизно 25% (Ask). При тому, що у 2015 було якраз навпаки. Я тоді із Львова у Станіславів переїжджав то знаю на власному досвіді. Треба десь пошукати актуальну статистику із кількістю угод які відбувались за останній рік. Вона покаже чи "хотілки" продавців арґументовані.
Yuri_61 написав:якщо у вас зелені 50 доларів, то це проблема
Для власників шапочкі із фольги : У Національному банку роз’яснили, що банки та обмінні пункти зобов’язані приймати у населення доларові банкноти усіх номіналів, що випускалися у США починаючи з 1914 року. Про це йдеться у повідомленні НБУ. https://banki.ua/news/pochynayuchy-z-19 ... -obminnyky
asti написав:Думаю 38 увидим уже во второй половине июля)) К декабрю вернёмся на 40...
Скорее всего 38 в августе увидим, а к 40+ вернемся, думаю в ноябре уже, это неизбежно.
Насчёт неизбежно я бы поспорил. Если вы обратили внимание в последнее время все нечётные годы гривня как правило укрепляется: 2015 минимум был в мае (21), а затем после роста летом до 25 (середина июля) потом снова был минимум 22,5 в начале октября, далее, 2017 гривна укрепилась от 28,9 в январе до 25,5 в конце августа. Затем 2019, ну здесь вообще без комментариев, минимум - 23 на католическое рождество (конец декабря на секундочку!) после 28 в январе, потом 21 год - ещё свежи воспоминания - гривна опять укрепилась с 28,7 зимой до 26,10 в начале ноября - я как раз забирал купон в Пивденном и купил доллар по такому курсу. И вот на дворе 23 год и опять гривна укрепляется и опять возможно будет укрепляться до осени , а может и до зимы, кто знает))
asti написав:Думаю 38 увидим уже во второй половине июля)) К декабрю вернёмся на 40..
Уже ждали 50, а спустились с 40 до 37. Хотя в апреле все смеялись, что возможен курс 37.
Игорь Алексеевич, может, хватит уже чушь писать? Или Вы думаете, тут никто не помнит, что было в апреле? 3-4 апреля в Киеве была продажа доллара 37,05. Кстати, на этих выходных опять была такая цифра за "белый" доллар. Так что никто в апреле не смеялся, что возможен курс 37.
Realist написав:Вітаю. Це психологія. Запустили хайп і нарід поліз під матрас робити ревізію. А після неї почав носитись із тими папірцями як угорілий. Тобто поки не було хайпу - не було і проблеми. Та й насправді її і не має, просто через війну технічно стало важче відправити ці купюри "на закупи" в штати. Але всім раптом стало потрібно вирішити цю проблему вже і зараз. А далі увімкнулись ринкові механізми. Раз є попит на обмін, значить є і пропозиція по дисконту. І чим більший попит на обмін тим більший дисконт.
Цілком згоден. Тема різнокольорових доларів - просто чергове (доволі потужне, до речі) ІПСО від Нацбанку, зроблене з єдиною ціллю: спонукати населення активніше здавати валюту і відмовлятися від неї на користь гривні. Все це - "синій краще за білий" та "такі он не беремо" і т.п. - пішло від держбанків, перш за все, Ощаду. А коли Приват вимкнув тумби, у народу почалася справжня істерика. Я вище у відповіді Ігору Олексійовичу вже зазначив, що на початку квітня у Києві був курс продажу близький до 37,00 (а саме 37,05, хоча й недовго). Потім пішли догори, і потрібно було щось, щоб змусити населення добровільно "витягувати готівку з матрацу". Або нести до банку на депозит під смішні відсотки, або... просто здавати, повіривши у "надміцну" гривню. Уважні, певно, звернули увагу, що розпал істерії співпав із "відмиранням" теми конверт-депозитів через малу різницю курсів. Населення стало активно забирати долари із банків, а от назад нести не поспішало. От і простимулювали...
На прошедшей неделе выдачи рефинанса не было. Прошел небольшой плановый возврат. В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.280 млрд. грн. (неделей ранее 0.007 млрд. грн.).
В 3-месячных депосертификатах банки разместили 6.464 млрд. грн. (неделей ранее 8.7).
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 11.058 млрд. грн. (неделей ранее 16.092 млрд. грн.) Сокращение не пропорционально сокращению объема интервенций, на этой неделе достаточно велика доля прочих прочих.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 17.802 млрд. грн, (неделей ранее 24.799 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 825.117 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 508.674 млрд. грн. (неделей ранее 490.343 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 40.995 млрд. грн. (неделей ранее 2.337 млрд. грн.) Как это обычно бывает, за очень экономной неделей последовала неделя с расходами чуть выше средних. Ничего необычного.
За неделю было обналичено инкассировано 6.058 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 2.118 млрд. грн.) К концу недели появился повышенный спрос на наличные. Общий результат получился несколько выше обычного. В сочетании с немалыми расходами казначейства, это дает повод предположить выплаты военным.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 15,05; Продал – 292,69. Объем интервенций сократился в 1.6 раза. Рекордов не побили, но результат приятный. Кроме традиционной просадки в пятницу, на этой неделе был еще и минимум в среду, когда клиентское предложение превысило спрос. Это, пожалуй, стало самым позитивным моментом прошедшей недели.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................12.06.2023...........13.06.2023 дата розрахунку................09.06.2023............12.06.2023 Євро...................................39,4082.................39,357...-0.13% Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0763 (вчера 1.0777)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.46 (вчера 103.41). Достаточно традиционное для понедельника затишье.
Искатель написав:3-4 апреля в Киеве была продажа доллара 37,05.
А у вас апрель всего 4 дня??? После 15 числа курс поднимался и до 37,85. Я в этих числах тоже скидывал валюту по 37,55-37,70 и открывал депозиты в грн. На др. ветке, как раз и говорили, что дело в грн. не выгодно, т.к. курс будет летом выше 38.