Игорь Алексеевич
а вы большой любитель "померятся", когда нить ошибались хоть в чём то
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 чер, 2023 21:08
Игорь Алексеевич
а вы большой любитель "померятся", когда нить ошибались хоть в чём то
Додано: Пон 12 чер, 2023 21:13
Без ошибок никто не обходится. Но есть минимальные, а есть максимальные. Если постоянно ошибаться, то тогда лопату и на стройку месить бетон. В финансах нужны не ошибки, а максимально точный расчёт и мозги.
Додано: Пон 12 чер, 2023 21:19
Игорь Алексеевич
эт фсё понятно, просто про ашибки от вас не слышал. хотя сча читаю не оч внимательно, может пропустил чего, поэтому и спросил...
Додано: Пон 12 чер, 2023 21:24
Повёлся в 2007 году на дешёвый биг мак от Стельмаха и влетел с валютной ипотекой. Пришлось выруливать через суды и тянуть время, что бы собирать валюту. С банком через три года в судах подписали мировую на обоюдно выгодных условиях погашения.
Додано: Пон 12 чер, 2023 21:41
не бачите протирічь?
й знову
гривня може лише дорожчати (як в 2008 році). хоча вже 15 років пройшло...
нагадати, чим закінчилось необґрунтоване укріплення гривні в 2008?
Додано: Пон 12 чер, 2023 21:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 12 чер, 2023 22:15
ми же не граємо в "вірю/не вірю".
коли ви дивитесь на динаміку курсу не забувайте, скільки гривні було надруковано в 2015 році й скільки зараз - цифри трохи відрізняються. а курс має бути той самий
Додано: Пон 12 чер, 2023 23:14
Удивительное дело: напечатано как бы уже, а наличный доллар почему-то дешевеет. Причём настолько, что НБУ долларов с каждой неделей продаёт всё меньше. Безусловно, НБУ сейчас всех стимулирует связывать гривну на гривнедепо, а не в валютные котлеты, но помним, что доллар планирует ещё с нового года, когда вкусных депоставок ещё не было.
А ещё почему так уж не возможно, что, НБУ гривну не только печатает, но и уберёт из оборота путём продажи некоторого объёма ЗВР? Конечно, это может произойти и по курсу 100, но я бы уже не зарекался, что это не будет 36.6. А вычислить когда же наконец станет па55 - это вообще безнадёга.
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