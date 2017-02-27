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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10571105721057310574>
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 21:08

Игорь Алексеевич
а вы большой любитель "померятся", когда нить ошибались хоть в чём то :wink:
чик
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 21:13

  чик написав:Игорь Алексеевич
а вы большой любитель "померятся", когда нить ошибались хоть в чём то :wink:
Без ошибок никто не обходится. Но есть минимальные, а есть максимальные. Если постоянно ошибаться, то тогда лопату и на стройку месить бетон. В финансах нужны не ошибки, а максимально точный расчёт и мозги. :)
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 21:19

Игорь Алексеевич
эт фсё понятно, просто про ашибки от вас не слышал. хотя сча читаю не оч внимательно, может пропустил чего, поэтому и спросил...
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 21:24

  чик написав:Игорь Алексеевич
эт фсё понятно, просто про ашибки от вас не слышал. хотя сча читаю не оч внимательно, может пропустил чего, поэтому и спросил...

Повёлся в 2007 году на дешёвый биг мак от Стельмаха и влетел с валютной ипотекой. :twisted: Пришлось выруливать через суды и тянуть время, что бы собирать валюту. С банком через три года в судах подписали мировую на обоюдно выгодных условиях погашения.
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 21:41

  Игорь Алексеевич написав:...
В финансах нужны не ошибки, а максимально точный расчёт и мозги. :)

  Игорь Алексеевич написав:Повёлся в 2007 году на дешёвый биг мак от Стельмаха и влетел с валютной ипотекой. :twisted:

не бачите протирічь?

й знову
  Игорь Алексеевич написав:Уже ждали 50, а спустились с 40 до 37. Хотя в апреле все смеялись, что возможен курс 37.

гривня може лише дорожчати (як в 2008 році). хоча вже 15 років пройшло...

нагадати, чим закінчилось необґрунтоване укріплення гривні в 2008?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 21:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:нагадати, чим закінчилось необґрунтоване укріплення гривні в 2008?
так она была и 35 и потом опустились к февралю 22г. до 27. я не против можете верить и в 40 и в 50. мне по барабану. меня устраивает курс и 30 и 50
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:15

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:нагадати, чим закінчилось необґрунтоване укріплення гривні в 2008?
так она была и 35 и потом опустились к февралю 22г. до 27. я не против можете верить и в 40 и в 50. мне по барабану. меня устраивает курс и 30 и 50

ми же не граємо в "вірю/не вірю".

коли ви дивитесь на динаміку курсу не забувайте, скільки гривні було надруковано в 2015 році й скільки зараз - цифри трохи відрізняються. а курс має бути той самий :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 23:14

  Shaman написав:коли ви дивитесь на динаміку курсу не забувайте, скільки гривні було надруковано в 2015 році й скільки зараз - цифри трохи відрізняються. а курс має бути той самий :lol:

Удивительное дело: напечатано как бы уже, а наличный доллар почему-то дешевеет. Причём настолько, что НБУ долларов с каждой неделей продаёт всё меньше. Безусловно, НБУ сейчас всех стимулирует связывать гривну на гривнедепо, а не в валютные котлеты, но помним, что доллар планирует ещё с нового года, когда вкусных депоставок ещё не было.

А ещё почему так уж не возможно, что, НБУ гривну не только печатает, но и уберёт из оборота путём продажи некоторого объёма ЗВР? Конечно, это может произойти и по курсу 100, но я бы уже не зарекался, что это не будет 36.6. А вычислить когда же наконец станет па55 - это вообще безнадёга.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 06:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:так она была и 35 и потом опустились к февралю 22г. до 27

Точно опустілась :wink: ??? Ох вже ці доморощені іксперди, ліпше би мовчали, але ні, пустопорожня балабольна активність просто зашкалює :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 06:44

Я понял, что все ждут курс 40 и не могут поверить, что он будет держаться летом 37 и ниже))
У всех наверное голова закрутилась, кататься на каруселях))
Игорь Алексеевич
 
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