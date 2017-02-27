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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 чер, 2023 06:48
Василь-Рівне написав: Игорь Алексеевич написав:
так она была и 35 и потом опустились к февралю 22г. до 27
Точно опустілась
??? Ох вже ці доморощені іксперди, ліпше би мовчали, але ні, пустопорожня балабольна активність просто зашкалює
А какой у вас был курс в 20-21 году и какой на начало войны??
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Игорь Алексеевич
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