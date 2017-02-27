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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 чер, 2023 06:48
Василь-Рівне написав: Игорь Алексеевич написав:
так она была и 35 и потом опустились к февралю 22г. до 27
Точно опустілась
??? Ох вже ці доморощені іксперди, ліпше би мовчали, але ні, пустопорожня балабольна активність просто зашкалює
А какой у вас был курс в 20-21 году и какой на начало войны??
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Додано: Вів 13 чер, 2023 08:32
moveton написав: Shaman написав:
коли ви дивитесь на динаміку курсу не забувайте, скільки гривні було надруковано в 2015 році й скільки зараз - цифри трохи відрізняються. а курс має бути той самий
Удивительное дело: напечатано как бы уже, а наличный доллар почему-то дешевеет. Причём настолько, что НБУ долларов с каждой неделей продаёт всё меньше. Безусловно, НБУ сейчас всех стимулирует связывать гривну на гривнедепо, а не в валютные котлеты, но помним, что доллар планирует ещё с нового года, когда вкусных депоставок ещё не было.
А ещё почему так уж не возможно, что, НБУ гривну не только печатает, но и уберёт из оборота путём продажи некоторого объёма ЗВР? Конечно, это может произойти и по курсу 100, но я бы уже не зарекался, что это не будет 36.6. А вычислить когда же наконец станет па55 - это вообще безнадёга.
потроху давайте повертатись до реальних цифр. баланс по емісії НБУ є, й ця цифра постійно зростає - повільно, але зростає. так, частково гроші зв'язали на довгострокових депо - наразі вже 125 ярдів грн, але нагадую - це тимчасове явище.
чому не зростає курс при такій емісії грн? я бачу пояснення, що більша частина цієї емісії наразі зібралась в безготівковій формі на рахунках юросіб, а вони зараз дуже обмежені в операціях з валютою.
а от якщо зняти обмеження й дозволити вільний продаж - от дійсно цікаво на якій позначці зупиниться курс й скільки на це буде витрачено ЗВР - ось питання з зірочкою.
а поки що гривня потроху збирається, як вода за греблею - таке от порівняння
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Shaman
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Додано: Вів 13 чер, 2023 09:15
Shaman написав:
а от якщо зняти обмеження й дозволити вільний продаж - от дійсно цікаво на якій позначці зупиниться курс й скільки на це буде витрачено ЗВР - ось питання з зірочкою.
И самое главное: в каком году это произойдёт? Мне кажется, что не в этом.
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moveton
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Додано: Вів 13 чер, 2023 09:19
Обмін Валют
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Додано: Вів 13 чер, 2023 09:57
Гурман написав:
Обмін Валют
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( Нового зразка )
USD: 37.10/37.20
(Старого зразка )
Це де?
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