RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10571105721057310574
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 06:48

  Василь-Рівне написав:
  Игорь Алексеевич написав:так она была и 35 и потом опустились к февралю 22г. до 27

Точно опустілась :wink: ??? Ох вже ці доморощені іксперди, ліпше би мовчали, але ні, пустопорожня балабольна активність просто зашкалює :mrgreen:

А какой у вас был курс в 20-21 году и какой на начало войны??
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6654
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 08:32

  moveton написав:
  Shaman написав:коли ви дивитесь на динаміку курсу не забувайте, скільки гривні було надруковано в 2015 році й скільки зараз - цифри трохи відрізняються. а курс має бути той самий :lol:

Удивительное дело: напечатано как бы уже, а наличный доллар почему-то дешевеет. Причём настолько, что НБУ долларов с каждой неделей продаёт всё меньше. Безусловно, НБУ сейчас всех стимулирует связывать гривну на гривнедепо, а не в валютные котлеты, но помним, что доллар планирует ещё с нового года, когда вкусных депоставок ещё не было.

А ещё почему так уж не возможно, что, НБУ гривну не только печатает, но и уберёт из оборота путём продажи некоторого объёма ЗВР? Конечно, это может произойти и по курсу 100, но я бы уже не зарекался, что это не будет 36.6. А вычислить когда же наконец станет па55 - это вообще безнадёга.

потроху давайте повертатись до реальних цифр. баланс по емісії НБУ є, й ця цифра постійно зростає - повільно, але зростає. так, частково гроші зв'язали на довгострокових депо - наразі вже 125 ярдів грн, але нагадую - це тимчасове явище.

чому не зростає курс при такій емісії грн? я бачу пояснення, що більша частина цієї емісії наразі зібралась в безготівковій формі на рахунках юросіб, а вони зараз дуже обмежені в операціях з валютою.

а от якщо зняти обмеження й дозволити вільний продаж - от дійсно цікаво на якій позначці зупиниться курс й скільки на це буде витрачено ЗВР - ось питання з зірочкою.

а поки що гривня потроху збирається, як вода за греблею - таке от порівняння
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3552
З нами з: 29.09.19
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:15

  Shaman написав:а от якщо зняти обмеження й дозволити вільний продаж - от дійсно цікаво на якій позначці зупиниться курс й скільки на це буде витрачено ЗВР - ось питання з зірочкою.

И самое главное: в каком году это произойдёт? Мне кажется, что не в этом.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3448
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:19

Обмін Валют
USD: 37.18/37.28
( Нового зразка )
USD: 37.10/37.20
(Старого зразка )
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 513
З нами з: 11.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 09:57

  Гурман написав:Обмін Валют
USD: 37.18/37.28
( Нового зразка )
USD: 37.10/37.20
(Старого зразка )
Це де?
asti
 
Повідомлень: 3376
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10571105721057310574
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SAndriy1 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3280, 3281, 3282
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32811 36119600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 чер, 2023 20:34
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 179, 180, 181
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1806 12879620
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 чер, 2023 10:43
fler
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902486
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8403)
13.06.2023 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.