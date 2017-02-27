Shaman написав:коли ви дивитесь на динаміку курсу не забувайте, скільки гривні було надруковано в 2015 році й скільки зараз - цифри трохи відрізняються. а курс має бути той самий
Удивительное дело: напечатано как бы уже, а наличный доллар почему-то дешевеет. Причём настолько, что НБУ долларов с каждой неделей продаёт всё меньше. Безусловно, НБУ сейчас всех стимулирует связывать гривну на гривнедепо, а не в валютные котлеты, но помним, что доллар планирует ещё с нового года, когда вкусных депоставок ещё не было.
А ещё почему так уж не возможно, что, НБУ гривну не только печатает, но и уберёт из оборота путём продажи некоторого объёма ЗВР? Конечно, это может произойти и по курсу 100, но я бы уже не зарекался, что это не будет 36.6. А вычислить когда же наконец станет па55 - это вообще безнадёга.
потроху давайте повертатись до реальних цифр. баланс по емісії НБУ є, й ця цифра постійно зростає - повільно, але зростає. так, частково гроші зв'язали на довгострокових депо - наразі вже 125 ярдів грн, але нагадую - це тимчасове явище.
чому не зростає курс при такій емісії грн? я бачу пояснення, що більша частина цієї емісії наразі зібралась в безготівковій формі на рахунках юросіб, а вони зараз дуже обмежені в операціях з валютою.
а от якщо зняти обмеження й дозволити вільний продаж - от дійсно цікаво на якій позначці зупиниться курс й скільки на це буде витрачено ЗВР - ось питання з зірочкою.
а поки що гривня потроху збирається, як вода за греблею - таке от порівняння
Yuri_61 написав:якщо у вас зелені 50 доларів, то це проблема
Для власників шапочкі із фольги : У Національному банку роз’яснили, що банки та обмінні пункти зобов’язані приймати у населення доларові банкноти усіх номіналів, що випускалися у США починаючи з 1914 року. Про це йдеться у повідомленні НБУ. https://banki.ua/news/pochynayuchy-z-19 ... -obminnyky
То все - бла-бла-бла. В постанові НБУ чорним по білому написано, що остаточне рішення про обмін купюр приймає касир. Тобто все інше - то "рекомендації", які нікого ні до чого не зобов'язують.
NatiK написав:Игорь Алексеевич a 2001 і 2003? Четвертий тип?
Они относятся к 1996г. и по настроению кассира. Должны быть идеальными, как только из под станка. Тогда могут быть переброшены к пачке 2006г. Но, таких практически супер новых не бывает. Даже если и полностью идеальные под линейку, то тогда в ход идёт лампа Алладина и находят - плесень((