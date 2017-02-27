це Банк , це ПОВ оптовий , чи барига з порталу МФНФІН чи іншого ресурса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 чер, 2023 11:42
це Банк , це ПОВ оптовий , чи барига з порталу МФНФІН чи іншого ресурса
Додано: Вів 13 чер, 2023 11:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У банков жесткая отмазка на года - плесень и далее по инструкции берём на экспертизу. Если был заказ на покупку, то тогда могут принять.
А вообще, кто переживает за года, то купите тур себе или родным хотя бы в Турцию на отдых. Там всё принимают и все останутся довольными.
Додано: Вів 13 чер, 2023 11:53
взагалі , то було питання - де саме ВАМ навязують комісію 30% і за що
варіанти
1. БАНК ( бажано вказати 3-4 по місту де було факт вимагання такої комісії )
2. ПОВ оптовий чи обмінник ноунейм біля базара де покупають по 36-50 і продають по 37-99
3. Барига - фізична особа яка розмістила обяву в інтернет і жадає вести в оману заробивши окрім різниці на курсі , ще й на комісії .
Додано: Вів 13 чер, 2023 11:55
Додано: Вів 13 чер, 2023 12:00
У нас тепер 3 вида старого зразка
Перший це 2006р. беруть по 37,10
Другий це 1996р.- 2000р. с великим портретом - минус 30%
Третій с маленьким портретом - не хочуть зовсім брати[/quote]
це Банк , це ПОВ оптовий , чи барига з порталу МФНФІН чи іншого ресурса[/quote]
до Вашого інорматора питань немає , так вже є в більшості міст , коли курс було заборонено розміщувати , а ось як в м.Запоріжжя бакси покупають то за 30 грн або з дисконтом в 30% але не зрозуміло на кого виходив і чи була необхідність обміняти , чи навпаки потролити мінялу
Додано: Вів 13 чер, 2023 12:24
НБУ: зростання грошової маси прискорилося до 25,4% у річному вимірі
За даними НБУ, грошовий агрегат М3 (грошова маса) в травні збільшився на 41,7 млрд грн (+1,59%), а з початку року - на 159 млрд грн (+6,36%) - до 2,66 трлн грн.
У річному вимірі (тобто порівняно з показником на кінець травня-2022) грошова маса зросла на 539,6 млрд грн (+25,4%).
За підсумками квітня в річному вимірі зростання грошової маси становило 493,5 млрд грн (23,2%), за підсумками березня - 478,8 млрд грн (+23%).
За весь 2022 рік грошова маса збільшилася на 430,3 млрд грн (+20,8%) після зростання у 2021 році на 12%, у 2020 році - на 28,6%, у 2019 році - на 12,6%.
Додано: Вів 13 чер, 2023 12:24
За даними НБУ, на початок червня його чисті валютні резерви (без врахування коштів, запозичених в МВФ) становили 25,36 млрд дол (на початок травня - 23,86 млрд дол, на початок року - 18,32 млрд дол).
Валові валютні резерви (з урахуванням коштів, запозичених в МВФ) на початок червня були 37,32 млрд дол (на початок травня - 35,95 млрд дол, на початок року - 28,49 млрд дол).
Додано: Вів 13 чер, 2023 12:51
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