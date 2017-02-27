sens написав:це Банк , це ПОВ оптовий , чи барига з порталу МФНФІН чи іншого ресурса
У банков жесткая отмазка на года - плесень и далее по инструкции берём на экспертизу. Если был заказ на покупку, то тогда могут принять. А вообще, кто переживает за года, то купите тур себе или родным хотя бы в Турцию на отдых. Там всё принимают и все останутся довольными.
sens написав:це Банк , це ПОВ оптовий , чи барига з порталу МФНФІН чи іншого ресурса
У банков жесткая отмазка на года - плесень и далее по инструкции берём на экспертизу. Если был заказ на покупку, то тогда могут принять.
взагалі , то було питання - де саме ВАМ навязують комісію 30% і за що варіанти 1. БАНК ( бажано вказати 3-4 по місту де було факт вимагання такої комісії ) 2. ПОВ оптовий чи обмінник ноунейм біля базара де покупають по 36-50 і продають по 37-99 3. Барига - фізична особа яка розмістила обяву в інтернет і жадає вести в оману заробивши окрім різниці на курсі , ще й на комісії .
У нас тепер 3 вида старого зразка Перший це 2006р. беруть по 37,10 Другий це 1996р.- 2000р. с великим портретом - минус 30% Третій с маленьким портретом - не хочуть зовсім брати[/quote] це Банк , це ПОВ оптовий , чи барига з порталу МФНФІН чи іншого ресурса[/quote]https://t.me/valutaLviv24[/quote]
до Вашого інорматора питань немає , так вже є в більшості міст , коли курс було заборонено розміщувати , а ось як в м.Запоріжжя бакси покупають то за 30 грн або з дисконтом в 30% але не зрозуміло на кого виходив і чи була необхідність обміняти , чи навпаки потролити мінялу
Shaman написав:коли ви дивитесь на динаміку курсу не забувайте, скільки гривні було надруковано в 2015 році й скільки зараз - цифри трохи відрізняються. а курс має бути той самий
Удивительное дело: напечатано как бы уже, а наличный доллар почему-то дешевеет. Причём настолько, что НБУ долларов с каждой неделей продаёт всё меньше. Безусловно, НБУ сейчас всех стимулирует связывать гривну на гривнедепо, а не в валютные котлеты, но помним, что доллар планирует ещё с нового года, когда вкусных депоставок ещё не было.
А ещё почему так уж не возможно, что, НБУ гривну не только печатает, но и уберёт из оборота путём продажи некоторого объёма ЗВР? Конечно, это может произойти и по курсу 100, но я бы уже не зарекался, что это не будет 36.6. А вычислить когда же наконец станет па55 - это вообще безнадёга.
потроху давайте повертатись до реальних цифр. баланс по емісії НБУ є, й ця цифра постійно зростає - повільно, але зростає. так, частково гроші зв'язали на довгострокових депо - наразі вже 125 ярдів грн, але нагадую - це тимчасове явище.
чому не зростає курс при такій емісії грн? я бачу пояснення, що більша частина цієї емісії наразі зібралась в безготівковій формі на рахунках юросіб, а вони зараз дуже обмежені в операціях з валютою.
а от якщо зняти обмеження й дозволити вільний продаж - от дійсно цікаво на якій позначці зупиниться курс й скільки на це буде витрачено ЗВР - ось питання з зірочкою.
а поки що гривня потроху збирається, як вода за греблею - таке от порівняння
недавно хтось запитував що таке трапилось та де подівся той драйвер який не давав впасти готівковій валюті до лютого місяця. так може цим драйвером були кошти юриків? а трапилось - десь добряче перекрили обнал?