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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10573105741057510576>
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:42

  Игорь Алексеевич написав:
  Гурман написав:Обмін Валют
USD: 37.18/37.28
( Нового зразка )
USD: 37.10/37.20
(Старого зразка )

У нас тепер 3 вида старого зразка
Перший це 2006р. беруть по 37,10
Другий це 1996р.- 2000р. с великим портретом - минус 30%
Третій с маленьким портретом - не хочуть зовсім брати

це Банк , це ПОВ оптовий , чи барига з порталу МФНФІН чи іншого ресурса
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:це Банк , це ПОВ оптовий , чи барига з порталу МФНФІН чи іншого ресурса
У банков жесткая отмазка на года - плесень и далее по инструкции берём на экспертизу. Если был заказ на покупку, то тогда могут принять.
А вообще, кто переживает за года, то купите тур себе или родным хотя бы в Турцию на отдых. Там всё принимают и все останутся довольными. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:53

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:це Банк , це ПОВ оптовий , чи барига з порталу МФНФІН чи іншого ресурса
У банков жесткая отмазка на года - плесень и далее по инструкции берём на экспертизу. Если был заказ на покупку, то тогда могут принять.

взагалі , то було питання - де саме ВАМ навязують комісію 30% і за що
варіанти
1. БАНК ( бажано вказати 3-4 по місту де було факт вимагання такої комісії )
2. ПОВ оптовий чи обмінник ноунейм біля базара де покупають по 36-50 і продають по 37-99
3. Барига - фізична особа яка розмістила обяву в інтернет і жадає вести в оману заробивши окрім різниці на курсі , ще й на комісії .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 11:55

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Гурман написав:Обмін Валют
USD: 37.18/37.28
( Нового зразка )
USD: 37.10/37.20
(Старого зразка )

У нас тепер 3 вида старого зразка
Перший це 2006р. беруть по 37,10
Другий це 1996р.- 2000р. с великим портретом - минус 30%
Третій с маленьким портретом - не хочуть зовсім брати

це Банк , це ПОВ оптовий , чи барига з порталу МФНФІН чи іншого ресурса
https://t.me/valutaLviv24
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:00

  Гурман написав:Обмін Валют
USD: 37.18/37.28
( Нового зразка )
USD: 37.10/37.20
(Старого зразка )

У нас тепер 3 вида старого зразка
Перший це 2006р. беруть по 37,10
Другий це 1996р.- 2000р. с великим портретом - минус 30%
Третій с маленьким портретом - не хочуть зовсім брати[/quote]
це Банк , це ПОВ оптовий , чи барига з порталу МФНФІН чи іншого ресурса[/quote]https://t.me/valutaLviv24[/quote]

до Вашого інорматора питань немає , так вже є в більшості міст , коли курс було заборонено розміщувати , а ось як в м.Запоріжжя бакси покупають то за 30 грн або з дисконтом в 30% але не зрозуміло на кого виходив і чи була необхідність обміняти , чи навпаки потролити мінялу
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:24

НБУ: зростання грошової маси прискорилося до 25,4% у річному вимірі

За даними НБУ, грошовий агрегат М3 (грошова маса) в травні збільшився на 41,7 млрд грн (+1,59%), а з початку року - на 159 млрд грн (+6,36%) - до 2,66 трлн грн.

У річному вимірі (тобто порівняно з показником на кінець травня-2022) грошова маса зросла на 539,6 млрд грн (+25,4%).

За підсумками квітня в річному вимірі зростання грошової маси становило 493,5 млрд грн (23,2%), за підсумками березня - 478,8 млрд грн (+23%).

За весь 2022 рік грошова маса збільшилася на 430,3 млрд грн (+20,8%) після зростання у 2021 році на 12%, у 2020 році - на 28,6%, у 2019 році - на 12,6%.
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 12:24

За даними НБУ, на початок червня його чисті валютні резерви (без врахування коштів, запозичених в МВФ) становили 25,36 млрд дол (на початок травня - 23,86 млрд дол, на початок року - 18,32 млрд дол).

Валові валютні резерви (з урахуванням коштів, запозичених в МВФ) на початок червня були 37,32 млрд дол (на початок травня - 35,95 млрд дол, на початок року - 28,49 млрд дол).
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  sergey_sryvkin написав:
  барабашов написав:Синие полтинники вообще существуют

Сині тільки сотки. 10 та 50 скоріш червоно-сірі. (серія 2004+)
Зображення

Двадцатки и полтинники 2017 года соответствуют тем, что на фото.
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:36

  Shaman написав:
  moveton написав:
  Shaman написав:коли ви дивитесь на динаміку курсу не забувайте, скільки гривні було надруковано в 2015 році й скільки зараз - цифри трохи відрізняються. а курс має бути той самий :lol:

Удивительное дело: напечатано как бы уже, а наличный доллар почему-то дешевеет. Причём настолько, что НБУ долларов с каждой неделей продаёт всё меньше. Безусловно, НБУ сейчас всех стимулирует связывать гривну на гривнедепо, а не в валютные котлеты, но помним, что доллар планирует ещё с нового года, когда вкусных депоставок ещё не было.

А ещё почему так уж не возможно, что, НБУ гривну не только печатает, но и уберёт из оборота путём продажи некоторого объёма ЗВР? Конечно, это может произойти и по курсу 100, но я бы уже не зарекался, что это не будет 36.6. А вычислить когда же наконец станет па55 - это вообще безнадёга.

потроху давайте повертатись до реальних цифр. баланс по емісії НБУ є, й ця цифра постійно зростає - повільно, але зростає. так, частково гроші зв'язали на довгострокових депо - наразі вже 125 ярдів грн, але нагадую - це тимчасове явище.

чому не зростає курс при такій емісії грн? я бачу пояснення, що більша частина цієї емісії наразі зібралась в безготівковій формі на рахунках юросіб, а вони зараз дуже обмежені в операціях з валютою.

а от якщо зняти обмеження й дозволити вільний продаж - от дійсно цікаво на якій позначці зупиниться курс й скільки на це буде витрачено ЗВР - ось питання з зірочкою.

а поки що гривня потроху збирається, як вода за греблею - таке от порівняння


недавно хтось запитував що таке трапилось та де подівся той драйвер який не давав впасти готівковій валюті до лютого місяця.
так може цим драйвером були кошти юриків? а трапилось - десь добряче перекрили обнал?
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ой а що трапилось? Чому підскочили?
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