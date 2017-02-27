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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10573105741057510576
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:30

  ihorsic написав:Ой а що трапилось? Чому підскочили?
Хз, возможно ложная тревога))
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:48

  Игорь Алексеевич написав:
  NatiK написав:Игорь Алексеевич
a 2001 і 2003? Четвертий тип?

Они относятся к 1996г. и по настроению кассира. Должны быть идеальными, как только из под станка. Тогда могут быть переброшены к пачке 2006г. Но, таких практически супер новых не бывает. Даже если и полностью идеальные под линейку, то тогда в ход идёт лампа Алладина и находят - плесень((

Дизайн долларов 1996 и 2006 ... внешне не отличается.
Дискриминация тупо из за возраста купюр?
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 17:12

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................13.06.2023..........14.06.2023
дата розрахунку................12.06.2023...........13.06.2023
Євро...................................39,357..................39,4721...+0.29%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0794 (вчера 1.0763)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.32 (вчера 103.46).
Вчера вечером доллар рос, потом начал падать и опустился ниже вчерашнего минимума. На графике видны уже несколько зубьев такой курсовой пилы. Общая тенденция последних дней - плавное снижение. Сейчас доллар на трехнедельном минимуме.
.................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 13 червня 2023 року, до державного бюджету
залучено 2 539 532 073,96 грн.
Из них:
- до 26.06.2024 - 378 дн. - 18,40% - 1 001 612 820,78 грн;
- до 15.01.2025 - 581 дн. - 19,30% - 1 495 015 739,10 грн;
- до 18.02.2026 - 980 дн. - 19,75% - 42 903 514,08 грн - резервные.
Результат очень скромен, как и предлагаемый набор бумаг. Кроме скромности предложения стоит обратить внимание и на тот факт, что были отклонены предложения примерно на полмиллиарда грн. с отнюдь не фантастическими хотелками. По среднесрочным облигациям уровень отсечение совпал с минимальной доходностью, которая была ниже номинала. Размещение, похоже, проведено только для того, чтобы "не сбивать руку", деньги Минфину не нужны.
Также интересно, что наихудший результат показали "резервные" облигации. Это уже второй раз, но сегодня сумма совсем уж мизерная. Похоже, банки нашли устраивающий их баланс таких облигаций и настоящих резервов.
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 17:23

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  NatiK написав:Игорь Алексеевич
a 2001 і 2003? Четвертий тип?

Они относятся к 1996г. и по настроению кассира. Должны быть идеальными, как только из под станка. Тогда могут быть переброшены к пачке 2006г. Но, таких практически супер новых не бывает. Даже если и полностью идеальные под линейку, то тогда в ход идёт лампа Алладина и находят - плесень((

Дизайн долларов 1996 и 2006 ... внешне не отличается.
Дискриминация тупо из за возраста купюр?

З такими тупими вступними офіціально на рівні країни, хтось хоче щось тут змінити вподальшому. :D
Країна неляканих ідіотів.
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