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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10573105741057510576
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:30

  ihorsic написав:Ой а що трапилось? Чому підскочили?
Хз, возможно ложная тревога))
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:48

  Игорь Алексеевич написав:
  NatiK написав:Игорь Алексеевич
a 2001 і 2003? Четвертий тип?

Они относятся к 1996г. и по настроению кассира. Должны быть идеальными, как только из под станка. Тогда могут быть переброшены к пачке 2006г. Но, таких практически супер новых не бывает. Даже если и полностью идеальные под линейку, то тогда в ход идёт лампа Алладина и находят - плесень((

Дизайн долларов 1996 и 2006 ... внешне не отличается.
Дискриминация тупо из за возраста купюр?
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 17:12

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................13.06.2023..........14.06.2023
дата розрахунку................12.06.2023...........13.06.2023
Євро...................................39,357..................39,4721...+0.29%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0794 (вчера 1.0763)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.32 (вчера 103.46).
Вчера вечером доллар рос, потом начал падать и опустился ниже вчерашнего минимума. На графике видны уже несколько зубьев такой курсовой пилы. Общая тенденция последних дней - плавное снижение. Сейчас доллар на трехнедельном минимуме.
.................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 13 червня 2023 року, до державного бюджету
залучено 2 539 532 073,96 грн.
Из них:
- до 26.06.2024 - 378 дн. - 18,40% - 1 001 612 820,78 грн;
- до 15.01.2025 - 581 дн. - 19,30% - 1 495 015 739,10 грн;
- до 18.02.2026 - 980 дн. - 19,75% - 42 903 514,08 грн - резервные.
Результат очень скромен, как и предлагаемый набор бумаг. Кроме скромности предложения стоит обратить внимание и на тот факт, что были отклонены предложения примерно на полмиллиарда грн. с отнюдь не фантастическими хотелками. По среднесрочным облигациям уровень отсечение совпал с минимальной доходностью, которая была ниже номинала. Размещение, похоже, проведено только для того, чтобы "не сбивать руку", деньги Минфину не нужны.
Также интересно, что наихудший результат показали "резервные" облигации. Это уже второй раз, но сегодня сумма совсем уж мизерная. Похоже, банки нашли устраивающий их баланс таких облигаций и настоящих резервов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:24

  Игорь Алексеевич написав:Другий це 1996р.- 2000р. с великим портретом - минус 30%
Третій с маленьким портретом - не хочуть зовсім брати


Кто предлагает такой дисконт ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:03

  vladimir07 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Другий це 1996р.- 2000р. с великим портретом - минус 30%
Третій с маленьким портретом - не хочуть зовсім брати


Кто предлагает такой дисконт ?

заберу за дисконт -29%, пишіть поки не передумав

(з маленьким портретом візьму за $50, ще старішу версію де франклін у профіль - за $105) 8)
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:34

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  NatiK написав:Игорь Алексеевич
a 2001 і 2003? Четвертий тип?

Они относятся к 1996г. и по настроению кассира. Должны быть идеальными, как только из под станка. Тогда могут быть переброшены к пачке 2006г. Но, таких практически супер новых не бывает. Даже если и полностью идеальные под линейку, то тогда в ход идёт лампа Алладина и находят - плесень((

Дизайн долларов 1996 и 2006 ... внешне не отличается.
Дискриминация тупо из за возраста купюр?

защитных элементов в 1996 меньше
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 20:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

тре пустити чутку, що ФРС скоро 100 доларові банкноти з маленьким потретом буде вважати в 1,5 рази дорожчими за сині 100 доларові банкноти, так як купівельна спроможність цих купюр з маленьким портретом більша від купівельної спроможності синіх доларів від самого початку, або самі вигадайте причину, чому повинно так бути і люди повірять і зміниться тренд.
Доларів з маленьким портретом, імхо, було надруковано набагато менше від синіх доларів.
Сині долари. Сині долари, як то кажуть, розкидували з вертольотів. А те,чого менше, коштує дорожче. Долари раніше друкували менше, і вони (з маленьким портретом) цінувалися у всьому світі. Тобто долари з малентким портретом більш гроші, чим сині при однаковому номіналі. На відміну від доларів з маленьким портретом, сині долари не заслуговують гордого звання ДОЛЛАРА.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:14

  Yuri_61 написав:тре пустити чутку, що ФРС скоро 100 доларові банкноти з маленьким потретом буде вважати в 1,5 рази дорожчими за сині 100 доларові банкноти, так як купівельна спроможність цих купюр з маленьким портретом більша від купівельної спроможності синіх доларів від самого початку, або самі вигадайте причину, чому повинно так бути і люди повірять і зміниться тренд.
Доларів з маленьким портретом, імхо, було надруковано набагато менше від синіх доларів.
Сині долари. Сині долари, як то кажуть, розкидували з вертольотів. А те,чого менше, коштує дорожче. Долари раніше друкували менше, і вони (з маленьким портретом) цінувалися у всьому світі. Тобто долари з малентким портретом більш гроші, чим сині при однаковому номіналі. На відміну від доларів з маленьким портретом, сині долари не заслуговують гордого звання ДОЛЛАРА.

Весь этот цирк с комиссией на доллары в среднесрочной перспективе приведет к переходу Б/У авторынка и рынка недвижимости на евро.
А в краткосрочной к росту цен на недвижимость и авто.
Люди будут избавляется от сбережений в старых долларах.
Разве что Приват вернет свои тумбы на прием валюты :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:20

  UA написав:Весь этот цирк с комиссией на доллары в среднесрочной перспективе приведет к переходу Б/У авторынка и рынка недвижимости на евро.
А в краткосрочной к росту цен на недвижимость и авто.
Люди будут избавляется от сбережений в старых долларах.
Разве что Приват вернет свои тумбы на прием валюты :mrgreen:


1) не, перехода на евро не будет
2) это ипсо для капитуляции, 37 поддержка, вангую понемногу вверх
baraka
 
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