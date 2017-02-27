RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10574105751057610577
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:17

  Investor_K написав:Я также сторонник перехода на евро

СЕКТА ЕВРОпейців? Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13450
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку
Євро - спекулятивна валюта, купляють її не для маринаду
otshelnick1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 13.10.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:27

  sens написав:
  Investor_K написав:Я также сторонник перехода на евро

СЕКТА ЕВРОпейців? Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку

насправді, процес переходу на безготівковий євро буде йти разом з подальшою інтеграцією України до Європи.

як будуть бігати таргани в головах наших хом'яків - побачимо :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 29.09.19
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10574105751057610577
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergia і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3280, 3281, 3282
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32812 36124911
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 чер, 2023 16:43
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 179, 180, 181
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1806 12880448
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 чер, 2023 10:43
fler
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902572
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.