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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 чер, 2023 12:17
Investor_K написав:
Я также сторонник перехода на евро
СЕКТА ЕВРОпейців? Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку
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sens
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:26
sens написав:
Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку
Євро - спекулятивна валюта, купляють її не для маринаду
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otshelnick1
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:27
sens написав: Investor_K написав:
Я также сторонник перехода на евро
СЕКТА ЕВРОпейців? Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку
насправді, процес переходу на безготівковий євро буде йти разом з подальшою інтеграцією України до Європи.
як будуть бігати таргани в головах наших хом'яків - побачимо
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Shaman
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