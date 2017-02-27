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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10575105761057710578>
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:17

  Investor_K написав:Я также сторонник перехода на евро

СЕКТА ЕВРОпейців? Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку
Євро - спекулятивна валюта, купляють її не для маринаду
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:27

  sens написав:
  Investor_K написав:Я также сторонник перехода на евро

СЕКТА ЕВРОпейців? Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку

насправді, процес переходу на безготівковий євро буде йти разом з подальшою інтеграцією України до Європи.

як будуть бігати таргани в головах наших хом'яків - побачимо :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:16

Банківська система має гривневу ліквідність на 640 млрд грн

За даними НБУ, на початок дня 13 червня обсяг коштів на коррахунках банків становив 205,3 млрд грн (на 12 червня - 206,3 млрд грн, на 12 травня - 199,3 млрд грн, на 12 квітня - 189,6 млрд грн, на 13 березня - 214,5 млрд грн).

При цьому на 12 червня банки мали в своєму портфелі депозитні сертифікати на 434,1 млрд грн (з яких овернайт - 302,3 млрд грн, розміщені на тендері - 131,8 млрд грн). На 12 травня обсяг вкладень у депсертифікати був 426,7 млрд грн, на 12 квітня - 392,1 млрд грн, на 13 березня - 312,4 млн грн).

За інформацією регулятора, обсяг обов`язкових резервів банків на період утримання 11.05.2023-10.06.2023 становив 298,9 млрд грн (у період 11.04.2023-10.05.2023 - 276,9 млрд грн, у період 11.01.2023-10.02.2023 було 144,1 млрд грн, у період з 11.12.2022-10.01.2023 - 69,8 млрд грн).
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:23

У менял начали сдавать нервы - некоторые потихоньку поднимают курс приема доллара. А может видят, что клиенты перестали приходить к ним, а пошли в банки. Хотя основная масса обменок продолжает держать 36.50 на прием. Банки, кстати, тоже начали губу закатывать постепенно, то все дружно по 36.50 ставили прием, а это уже и 37.25 светят некоторые. Видать валюты совсем нет в кассах, раз начали на скупку работать активнее. Депозиты же всё равно надо выдавать, да и в кассе надо иметь некую сумму постоянно.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 14 чер, 2023 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:26

  sens написав:
  Investor_K написав:Я также сторонник перехода на евро

СЕКТА ЕВРОпейців? Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку

крах долара налітцо!
Україна це Европа.
Тому евро.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:28

  yuri_m написав:У менял начали сдавать нервы - потихоньку поднимают курс приема доллара. А может видят, что клиенты перестали приходить к ним, а пошли в банки. Банки, кстати, тоже начали губу закатывать постепенно, то по 36.50 ставили прием, а это уже и 37.25 светят. Видать валюты совсем нет в кассах, раз начали на скупку работать активнее. Депозиты же всё равно надо выдавать, да и в кассе надо иметь некую сумму постоянно.

Похід на 29 захлинувся на 37
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:34

  flyman написав:
  yuri_m написав:У менял начали сдавать нервы - потихоньку поднимают курс приема доллара. А может видят, что клиенты перестали приходить к ним, а пошли в банки. Банки, кстати, тоже начали губу закатывать постепенно, то по 36.50 ставили прием, а это уже и 37.25 светят. Видать валюты совсем нет в кассах, раз начали на скупку работать активнее. Депозиты же всё равно надо выдавать, да и в кассе надо иметь некую сумму постоянно.

Похід на 29 захлинувся на 37


еще не вечер, вначале вниз, потом трёхдневка вверх и потом резкое падение. Так постоянно перед падением.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:35

  flyman написав:
  yuri_m написав:У менял начали сдавать нервы - потихоньку поднимают курс приема доллара. А может видят, что клиенты перестали приходить к ним, а пошли в банки. Банки, кстати, тоже начали губу закатывать постепенно, то по 36.50 ставили прием, а это уже и 37.25 светят. Видать валюты совсем нет в кассах, раз начали на скупку работать активнее. Депозиты же всё равно надо выдавать, да и в кассе надо иметь некую сумму постоянно.

Похід на 29 захлинувся на 37

"Поход в теплые долины" (с) пока откладывается...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:43

  flyman написав:Похід на 29 захлинувся на 37


так вангователи этого похода по самые помидоры в гривне :wink:
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