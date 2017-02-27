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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 чер, 2023 13:52
mephala написав: flyman написав:
Похід на 29 захлинувся на 37
так вангователи этого похода по самые помидоры в гривне
Дол. сбрасывал многие в апреле по 37,65-37,75. и на трехм. дело под 18-20%. Поэтому даже 37,65 устроит. Но, еще не разгар лета и там увидим ниже 37))
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