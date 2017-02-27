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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10575105761057710578
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:52

  mephala написав:
  flyman написав:Похід на 29 захлинувся на 37


так вангователи этого похода по самые помидоры в гривне :wink:

Дол. сбрасывал многие в апреле по 37,65-37,75. и на трехм. дело под 18-20%. Поэтому даже 37,65 устроит. Но, еще не разгар лета и там увидим ниже 37))
Игорь Алексеевич
 
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