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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 чер, 2023 13:52
mephala написав: flyman написав:
Похід на 29 захлинувся на 37
так вангователи этого похода по самые помидоры в гривне
Дол. сбрасывал многие в апреле по 37,65-37,75. и на трехм. дело под 18-20%. Поэтому даже 37,65 устроит. Но, еще не разгар лета и там увидим ниже 37))
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Додано: Сер 14 чер, 2023 15:17
flyman написав: sens написав:
Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі?
крах долара налітцо!
налітцо крах бєлого!
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Додано: Сер 14 чер, 2023 15:25
UA написав:
этот цирк с комиссией на доллары в среднесрочной перспективе приведет к переходу Б/У авторынка и рынка недвижимости на евро.
очень похоже
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Додано: Сер 14 чер, 2023 15:26
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................14.06.2023...........15.06.2023
дата розрахунку................13.06.2023............14.06.2023
Євро...................................39,4721.................39,5069...+0.09%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0804 (вчера 1.0794)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.16 (вчера 103.32).
Сползание продолжается, но уже без пилы. Последние сутки разброс значений минимальный.
Интересное явление наблюдается на валютном рынке среди физлиц. Пятый понедельник подряд сальдо операций положительное (продают больше чем покупают), и пятый понедельник подряд это сальдо растет. При этом, в остальные дни положительное сальдо впервые в этом году было на прошлой неделе. Т.к. в статистику понедельника явно входят операции, совершенные в выходные, напрашивается вывод, что по выходным народ валюту продает, а по будням покупает.
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Додано: Сер 14 чер, 2023 15:29
yuri_m написав:
У менял начали сдавать нервы - некоторые потихоньку поднимают курс приема доллара. А может видят, что клиенты перестали приходить к ним, а пошли в банки.
ну, так например, сегодня пару часов банк Південний принимал бакс дороже всех валютчиков. Уже всьо. Завалили баксом походу.
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Додано: Сер 14 чер, 2023 15:53
Искатель написав:
Тема різнокольорових доларів - просто чергове (доволі потужне, до речі) ІПСО від Нацбанку, зроблене з єдиною ціллю: спонукати ..........
оно как бы да, но нет...
Ведь Нацбанк только сейчас хайпанул на теме, раскручивающейся всьо сильнее с конца прошлого года, точно.
Но изначально тема от москалей пришла.
Уже пару лет назад людьми была местами отмечена там подобная убогая возня.
Не исключаю, что то правда про фальшак:
knoppixx написав:
Вітаю,панове!Мелітополь
$ 40-40.5Старі бакси дешевше, через те, що багато фальші надходить з чечні.
Тому й дешевше.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 14 чер, 2023 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 чер, 2023 16:07
flyman написав: sens написав: Investor_K написав:
Я также сторонник перехода на евро
СЕКТА ЕВРОпейців? Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку
крах долара налітцо!
Україна це Европа.
Тому евро.
підтримаємо своїх у гривні та наших партнерів у долярах,євро почекає , вон польські злоті навіть були своєчасно обміняно
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