RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10575105761057710578
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:52

  mephala написав:
  flyman написав:Похід на 29 захлинувся на 37


так вангователи этого похода по самые помидоры в гривне :wink:

Дол. сбрасывал многие в апреле по 37,65-37,75. и на трехм. дело под 18-20%. Поэтому даже 37,65 устроит. Но, еще не разгар лета и там увидим ниже 37))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6665
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:17

  flyman написав:
  sens написав:Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі?

крах долара налітцо!
налітцо крах бєлого!
flysoulfly
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 13.01.09
Подякував: 925 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:25

  UA написав: этот цирк с комиссией на доллары в среднесрочной перспективе приведет к переходу Б/У авторынка и рынка недвижимости на евро.
очень похоже
flysoulfly
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 13.01.09
Подякував: 925 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................14.06.2023...........15.06.2023
дата розрахунку................13.06.2023............14.06.2023
Євро...................................39,4721.................39,5069...+0.09%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0804 (вчера 1.0794)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.16 (вчера 103.32).
Сползание продолжается, но уже без пилы. Последние сутки разброс значений минимальный.

Интересное явление наблюдается на валютном рынке среди физлиц. Пятый понедельник подряд сальдо операций положительное (продают больше чем покупают), и пятый понедельник подряд это сальдо растет. При этом, в остальные дни положительное сальдо впервые в этом году было на прошлой неделе. Т.к. в статистику понедельника явно входят операции, совершенные в выходные, напрашивается вывод, что по выходным народ валюту продает, а по будням покупает.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5886 раз.
Подякували: 19134 раз.
 
Профіль
93
49
33
2
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:29

  yuri_m написав:У менял начали сдавать нервы - некоторые потихоньку поднимают курс приема доллара. А может видят, что клиенты перестали приходить к ним, а пошли в банки.
ну, так например, сегодня пару часов банк Південний принимал бакс дороже всех валютчиков. Уже всьо. Завалили баксом походу. :)
flysoulfly
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 13.01.09
Подякував: 925 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 15:53

  Искатель написав:Тема різнокольорових доларів - просто чергове (доволі потужне, до речі) ІПСО від Нацбанку, зроблене з єдиною ціллю: спонукати ..........
оно как бы да, но нет...
Ведь Нацбанк только сейчас хайпанул на теме, раскручивающейся всьо сильнее с конца прошлого года, точно.
Но изначально тема от москалей пришла.
Уже пару лет назад людьми была местами отмечена там подобная убогая возня.
Не исключаю, что то правда про фальшак:
  knoppixx написав:Вітаю,панове!
Мелітополь $ 40-40.5
Старі бакси дешевше, через те, що багато фальші надходить з чечні. Тому й дешевше.

Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 14 чер, 2023 16:08, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 13.01.09
Подякував: 925 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 16:07

  flyman написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Я также сторонник перехода на евро

СЕКТА ЕВРОпейців? Можна купляти і євро , тільки що з нею робити далі? Маринад в банку

крах долара налітцо!
Україна це Европа.
Тому евро.

підтримаємо своїх у гривні та наших партнерів у долярах,євро почекає , вон польські злоті навіть були своєчасно обміняно
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13455
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10575105761057710578
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3280, 3281, 3282
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32815 36126738
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 чер, 2023 14:30
sergia
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 179, 180, 181
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1806 12880535
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 чер, 2023 10:43
fler
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902577
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8413)
14.06.2023 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.