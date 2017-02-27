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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10576105771057810579
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:05

  75stasstas75 написав:Сегодня опять сдавал в обменке несколько соток 2006 года, без всяких проблем и дисконтов, Киев

Или там курс такой, что дисконт и на синие? Не знаю. Уже и до Одессы докатилось. Последние пару недель в Телеграм обменник стабильно пишет курс в формате:
Новий 37.25 - 37.45
Старий 37.15 - 37.35
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:16

  moveton написав:
  Frez написав:А Польша , Чехия , Швеция ,Дания , Венгрия , Румыния , Болгария - 7 стран евросоюза не использующие евро как нацвалюту - тормоза или шото знают . А доляр - жил , жив и будет ещё долго жить с поправкой (время от времени реагируя на мировые кризисы , пандемии , войны и др. бардак устраиваемый сильными мира сего ).

Но доллар они тоже не используют. А так будет жить, куда он денется. Но не синий - уже с дисконтом :mrgreen:
Так они не на континенте Америка , а в Европе , так и ещё в Евросоюзе - зрада .
Frez
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