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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10576105771057810579
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 20:05

  75stasstas75 написав:Сегодня опять сдавал в обменке несколько соток 2006 года, без всяких проблем и дисконтов, Киев

Или там курс такой, что дисконт и на синие? Не знаю. Уже и до Одессы докатилось. Последние пару недель в Телеграм обменник стабильно пишет курс в формате:
Новий 37.25 - 37.45
Старий 37.15 - 37.35
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:16

  moveton написав:
  Frez написав:А Польша , Чехия , Швеция ,Дания , Венгрия , Румыния , Болгария - 7 стран евросоюза не использующие евро как нацвалюту - тормоза или шото знают . А доляр - жил , жив и будет ещё долго жить с поправкой (время от времени реагируя на мировые кризисы , пандемии , войны и др. бардак устраиваемый сильными мира сего ).

Но доллар они тоже не используют. А так будет жить, куда он денется. Но не синий - уже с дисконтом :mrgreen:
Так они не на континенте Америка , а в Европе , так и ещё в Евросоюзе - зрада .
Frez
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:23

  flysoulfly написав:
  UA написав: этот цирк с комиссией на доллары в среднесрочной перспективе приведет к переходу Б/У авторынка и рынка недвижимости на евро.
очень похоже

з євро ще складніше!!!!!!!!!! :shock: :o :evil: :twisted: :mrgreen:
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 22:28

  75stasstas75 написав:
  moveton написав:Но не синий - уже с дисконтом :mrgreen:

Сегодня опять сдавал в обменке несколько соток 2006 года, без всяких проблем и дисконтов, Киев

до 2006 року нема питань. А от з 96 вже цікавіше. В тій обмінці 1996 рік приймали за такою ж ціною, що і 2006?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 23:12

  moveton написав:
  75stasstas75 написав:Сегодня опять сдавал в обменке несколько соток 2006 года, без всяких проблем и дисконтов, Киев

Или там курс такой, что дисконт и на синие? Не знаю. Уже и до Одессы докатилось. Последние пару недель в Телеграм обменник стабильно пишет курс в формате:
Новий 37.25 - 37.45
Старий 37.15 - 37.35

Да нету тут в обменках никаких дисконтов, и курс нормальный, сколько в разных обменках сдавал не синие - ни разу проблем не было, кто это придумал непонятно, может если рваные или с грибком, тогда да, ну может в Одессе по другому, не знаю
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 23:40

  thenewepic написав:
  75stasstas75 написав:
  moveton написав:Но не синий - уже с дисконтом :mrgreen:

Сегодня опять сдавал в обменке несколько соток 2006 года, без всяких проблем и дисконтов, Киев

до 2006 року нема питань. А от з 96 вже цікавіше. В тій обмінці 1996 рік приймали за такою ж ціною, що і 2006?

Вот это не знаю, 1996 не сдавал, они же у нас практически и не ходят
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 00:22

У нас синие уже полгода принимали на 5-10 коп выше.
К старым раньше относились все зелёные с большим портретом.
Сейчас старые начали делить по годам и там тоже разная комиссия.
2006 года - это типа старые, все ниже 2006 года - это типа супер старые, а с маленьким портретом - это хлам.
Скоро придумают менялы комиссию и по синим и по зелёным, и докатится до евро, особенно на юге страны. Начнут выдумывать басни, что это утопленники и возьмём с комиссией минус 50% :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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