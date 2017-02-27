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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 чер, 2023 20:05
75stasstas75 написав:
Сегодня опять сдавал в обменке несколько соток 2006 года, без всяких проблем и дисконтов, Киев
Или там курс такой, что дисконт и на синие? Не знаю. Уже и до Одессы докатилось. Последние пару недель в Телеграм обменник стабильно пишет курс в формате:
Новий 37.25 - 37.45
Старий 37.15 - 37.35
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moveton
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Додано: Сер 14 чер, 2023 21:16
moveton написав: Frez написав:
А Польша , Чехия , Швеция ,Дания , Венгрия , Румыния , Болгария - 7 стран евросоюза не использующие евро как нацвалюту - тормоза или шото знают . А доляр - жил , жив и будет ещё долго жить с поправкой (время от времени реагируя на мировые кризисы , пандемии , войны и др. бардак устраиваемый сильными мира сего ).
Но доллар они тоже не используют. А так будет жить, куда он денется. Но не синий - уже с дисконтом
Так они не на континенте Америка , а в Европе , так и ещё в Евросоюзе - зрада .
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Frez
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Додано: Сер 14 чер, 2023 21:23
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Yuri_61
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Додано: Сер 14 чер, 2023 22:28
75stasstas75 написав: moveton написав:
Но не синий - уже с дисконтом
Сегодня опять сдавал в обменке несколько соток 2006 года, без всяких проблем и дисконтов, Киев
до 2006 року нема питань. А от з 96 вже цікавіше. В тій обмінці 1996 рік приймали за такою ж ціною, що і 2006?
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thenewepic
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Додано: Сер 14 чер, 2023 23:12
moveton написав: 75stasstas75 написав:
Сегодня опять сдавал в обменке несколько соток 2006 года, без всяких проблем и дисконтов, Киев
Или там курс такой, что дисконт и на синие? Не знаю. Уже и до Одессы докатилось. Последние пару недель в Телеграм обменник стабильно пишет курс в формате:
Новий 37.25 - 37.45
Старий 37.15 - 37.35
Да нету тут в обменках никаких дисконтов, и курс нормальный, сколько в разных обменках сдавал не синие - ни разу проблем не было, кто это придумал непонятно, может если рваные или с грибком, тогда да, ну может в Одессе по другому, не знаю
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75stasstas75
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Додано: Сер 14 чер, 2023 23:40
thenewepic написав: 75stasstas75 написав: moveton написав:
Но не синий - уже с дисконтом
Сегодня опять сдавал в обменке несколько соток 2006 года, без всяких проблем и дисконтов, Киев
до 2006 року нема питань. А от з 96 вже цікавіше. В тій обмінці 1996 рік приймали за такою ж ціною, що і 2006?
Вот это не знаю, 1996 не сдавал, они же у нас практически и не ходят
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75stasstas75
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Додано: Чет 15 чер, 2023 00:22
У нас синие уже полгода принимали на 5-10 коп выше.
К старым раньше относились все зелёные с большим портретом.
Сейчас старые начали делить по годам и там тоже разная комиссия.
2006 года - это типа старые, все ниже 2006 года - это типа супер старые, а с маленьким портретом - это хлам.
Скоро придумают менялы комиссию и по синим и по зелёным, и докатится до евро, особенно на юге страны. Начнут выдумывать басни, что это утопленники и возьмём с комиссией минус 50%
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Игорь Алексеевич
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