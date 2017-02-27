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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10577105781057910580
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 07:48

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС США залишив незмінним діапазон базової ставки: з початку травня він становить 5-5,25% - це рекордний рівень з 2006 року.

Про це йдеться у заяві регулятора.

"Останні показники свідчать про те, що економічна активність продовжує зростати помірними темпами. В останні місяці спостерігався значний приріст робочих місць, а рівень безробіття залишався низьким. Інфляція залишається підвищеною.

Банківська система США міцна і стійка. Жорсткіші умови кредитування для домогосподарств та бізнесу, ймовірно, вплинуть на економічну активність, зайнятість та інфляцію. Масштаби цих наслідків залишаються невизначеними. Комітет залишається дуже уважним до інфляційних ризиків", - йдеться у заяві.

Зазначається, що комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі і на підтримку цих цілей вирішив зберегти цільовий діапазон для ставки від 5 до 5,25%.

"Збереження цільового діапазону на цьому засіданні дозволить комітету оцінити додаткову інформацію та її вплив на монетарну політику.

Визначаючи ступінь додаткового посилення монетарної політики, яке може бути доцільним для повернення інфляції до 2% з часом, Комітет візьме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, лаги, з якими монетарна політика впливає на економічну активність та інфляцію, а також економічний та фінансовий розвиток", - додали в регуляторі.
jump
 
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