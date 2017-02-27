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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 07:48
Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС США залишив незмінним діапазон базової ставки: з початку травня він становить 5-5,25% - це рекордний рівень з 2006 року.
Про це йдеться у заяві регулятора.
"Останні показники свідчать про те, що економічна активність продовжує зростати помірними темпами. В останні місяці спостерігався значний приріст робочих місць, а рівень безробіття залишався низьким. Інфляція залишається підвищеною.
Банківська система США міцна і стійка. Жорсткіші умови кредитування для домогосподарств та бізнесу, ймовірно, вплинуть на економічну активність, зайнятість та інфляцію. Масштаби цих наслідків залишаються невизначеними. Комітет залишається дуже уважним до інфляційних ризиків", - йдеться у заяві.
Зазначається, що комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі і на підтримку цих цілей вирішив зберегти цільовий діапазон для ставки від 5 до 5,25%.
"Збереження цільового діапазону на цьому засіданні дозволить комітету оцінити додаткову інформацію та її вплив на монетарну політику.
Визначаючи ступінь додаткового посилення монетарної політики, яке може бути доцільним для повернення інфляції до 2% з часом, Комітет візьме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, лаги, з якими монетарна політика впливає на економічну активність та інфляцію, а також економічний та фінансовий розвиток", - додали в регуляторі.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 12:54
Харьков. За 100-ку 1996 года в идеальном состоянии дают 35.00
Кто знает в банках еще их принимают?
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amtrans
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:00
amtrans написав:
Харьков. За 100-ку 1996 года в идеальном состоянии дают 35.00
Кто знает в банках еще их принимают?
В банках обязаны принимать, но есть у них отмазка - типа с плесенью или ещё выдумают басни. Скажут можем взять для проверки. А она будет длится от одного до трёх месяцев.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:05
amtrans написав:
Харьков. За 100-ку 1996 года в идеальном состоянии дают 35.00
Кто знает в банках еще их принимают?
Сегодня сдавал сотку 1996 года в Одессе а пове.
Машинка её выплюнула.
Даю другую - тот же результат.
И только третья купюра удовлетворила эту адскую машинку.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 13:07
2805 написав: amtrans написав:
Харьков. За 100-ку 1996 года в идеальном состоянии дают 35.00
Кто знает в банках еще их принимают?
Сегодня сдавал сотку 1996 года в Одессе а пове.
Машинка её выплюнула.
Даю другую - тот же результат.
И только третья купюра удовлетворила эту адскую машинку.
А по какому курсу взяли третью? И что решили делать с двумя первыми?
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Додано: Чет 15 чер, 2023 14:15
amtrans не грусти. Ты ее в 1996 году купил за 1грн 80 копеек.
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Вело
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Додано: Чет 15 чер, 2023 14:17
Вело написав:amtrans
не грусти. Ты ее в 1996 году купил за 1грн 80 копеек.
Сотку? Шикардос
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 15 чер, 2023 14:20
Судя по всему уровень 37 за доллар на отдачу так и не будет взят в этом году... Жаль, я надеялся откупиться по 36,20, 36,30...
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asti
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