Починає діяти з.................15.06.2023..........16.06.2023
дата розрахунку................14.06.2023...........15.06.2023
Євро...................................39,5069................39,5691...+0.16%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0821 (вчера 1.0804)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.25 (вчера 103.16).
Вчера вечером доллар достиг очередного минимума, опустившись на уровень месячной давности. За ночь все вчерашнее падение было отыграно. С утра относительное спокойствие.
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НБУ слегка