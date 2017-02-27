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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10578105791058010581
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:26

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................15.06.2023..........16.06.2023
дата розрахунку................14.06.2023...........15.06.2023
Євро...................................39,5069................39,5691...+0.16%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0821 (вчера 1.0804)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.25 (вчера 103.16).
Вчера вечером доллар достиг очередного минимума, опустившись на уровень месячной давности. За ночь все вчерашнее падение было отыграно. С утра относительное спокойствие.
..................................
НБУ слегка смягчил валютные ограничения, разрешив погашение некоторых категорий внешних заимствований.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:29

  Вело написав:amtrans не грусти. Ты ее в 1996 году купил за(зачеркнуто) по 1грн 80 копеек.


Петросян, то жене в кассе долбаного а-банка втюхали.

  reef написав:Я думаю это временное явление, положи в тумбочку, пусть полежит.


Так и сделал. Сдал синие. Выглядят они кстати намного печальнее чем старые купюры, в два раза тоньше и хилые какие то. 30 лет в матрасе точно не проживут. :mrgreen:
amtrans
 
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  #<1 ... 10578105791058010581
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