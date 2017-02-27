Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................15.06.2023..........16.06.2023 дата розрахунку................14.06.2023...........15.06.2023 Євро...................................39,5069................39,5691...+0.16% Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0821 (вчера 1.0804)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.25 (вчера 103.16). Вчера вечером доллар достиг очередного минимума, опустившись на уровень месячной давности. За ночь все вчерашнее падение было отыграно. С утра относительное спокойствие. .................................. НБУ слегка смягчил валютные ограничения, разрешив погашение некоторых категорий внешних заимствований.
У четвер Європейський центробанк (ЄЦБ) підвищив вартість запозичень до найвищого рівня за останні 22 роки і "залишив двері відкритими" для подальших підвищень, продовжуючи боротьбу з інфляцією, яка залишається вперто високою, навіть попри те, що економіка єврозони слабшає.
Про це пише Reuters.
ЄЦБ підвищив свою ключову процентну ставку восьмий раз поспіль, на 25 базисних пунктів до 22-річного максимуму в 3,5%.
"Ключові процентні ставки ЄЦБ будуть приведені до рівнів, достатньо обмежувальних для досягнення своєчасного повернення інфляції до середньострокової цілі 2%, і будуть утримуватися на цих рівнях стільки часу, скільки буде необхідно", - заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард на пресконференції після прийняття рішення.
Центробанк, також заявив, що очікує, що інфляція залишатиметься вище цільового рівня в 2% до 2025 року, і знову натякнув на подальше підвищення ставок у найближчі місяці.
Він підвищив свої прогнози на 2023 і 2024 роки щодо "базової" інфляції, за винятком волатильних цін на енергоносії та продукти харчування, за якими ЄЦБ уважно стежить.
Лагард сказала, що зростання заробітних плат і компанії, які підвищують ціни, щоб збільшити свої прибутки, стають все більш важливими факторами інфляції. "Інфляція знижується, але, за прогнозами, буде занадто високою і занадто довго", - сказала вона.
Останнє підвищення ставок ЄЦБ відбулося після першої паузи в підвищенні ставок в США в середу більш ніж за рік - сигнал для інвесторів по всьому світу про те, що поточний цикл посилення монетарної політики в розвинених економіках наближається до кінця, навіть якщо в США все ще можливе подальше посилення жорсткості.
Інфляція в єврозоні сповільнюється вже кілька місяців завдяки зниженню цін на енергоносії та найстрімкішому підвищенню ставок за 25-річну історію ЄЦБ, але залишається неприйнятно високою для ЄЦБ на рівні 6,1%, тоді як зростання базових цін лише починає сповільнюватися.