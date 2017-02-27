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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10578105791058010581
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:26

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................15.06.2023..........16.06.2023
дата розрахунку................14.06.2023...........15.06.2023
Євро...................................39,5069................39,5691...+0.16%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0821 (вчера 1.0804)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.25 (вчера 103.16).
Вчера вечером доллар достиг очередного минимума, опустившись на уровень месячной давности. За ночь все вчерашнее падение было отыграно. С утра относительное спокойствие.
..................................
НБУ слегка смягчил валютные ограничения, разрешив погашение некоторых категорий внешних заимствований.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 15:29

  Вело написав:amtrans не грусти. Ты ее в 1996 году купил за(зачеркнуто) по 1грн 80 копеек.


Петросян, то жене в кассе долбаного а-банка втюхали.

  reef написав:Я думаю это временное явление, положи в тумбочку, пусть полежит.


Так и сделал. Сдал синие. Выглядят они кстати намного печальнее чем старые купюры, в два раза тоньше и хилые какие то. 30 лет в матрасе точно не проживут. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:28

У четвер Європейський центробанк (ЄЦБ) підвищив вартість запозичень до найвищого рівня за останні 22 роки і "залишив двері відкритими" для подальших підвищень, продовжуючи боротьбу з інфляцією, яка залишається вперто високою, навіть попри те, що економіка єврозони слабшає.

Про це пише Reuters.

ЄЦБ підвищив свою ключову процентну ставку восьмий раз поспіль, на 25 базисних пунктів до 22-річного максимуму в 3,5%.

"Ключові процентні ставки ЄЦБ будуть приведені до рівнів, достатньо обмежувальних для досягнення своєчасного повернення інфляції до середньострокової цілі 2%, і будуть утримуватися на цих рівнях стільки часу, скільки буде необхідно", - заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард на пресконференції після прийняття рішення.

Центробанк, також заявив, що очікує, що інфляція залишатиметься вище цільового рівня в 2% до 2025 року, і знову натякнув на подальше підвищення ставок у найближчі місяці.

Він підвищив свої прогнози на 2023 і 2024 роки щодо "базової" інфляції, за винятком волатильних цін на енергоносії та продукти харчування, за якими ЄЦБ уважно стежить.

Лагард сказала, що зростання заробітних плат і компанії, які підвищують ціни, щоб збільшити свої прибутки, стають все більш важливими факторами інфляції.

"Інфляція знижується, але, за прогнозами, буде занадто високою і занадто довго", - сказала вона.

Останнє підвищення ставок ЄЦБ відбулося після першої паузи в підвищенні ставок в США в середу більш ніж за рік - сигнал для інвесторів по всьому світу про те, що поточний цикл посилення монетарної політики в розвинених економіках наближається до кінця, навіть якщо в США все ще можливе подальше посилення жорсткості.

Інфляція в єврозоні сповільнюється вже кілька місяців завдяки зниженню цін на енергоносії та найстрімкішому підвищенню ставок за 25-річну історію ЄЦБ, але залишається неприйнятно високою для ЄЦБ на рівні 6,1%, тоді як зростання базових цін лише починає сповільнюватися.
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 17:54

Ключові факти

Згідно з повідомленням ЄЦБ, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 4%, ставку за депозитами – до 3,5%, ставку за маржинальними кредитами – до 4,25% з 21 червня.
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 18:43

  asti написав:Судя по всему уровень 37 за доллар на отдачу так и не будет взят в этом году... Жаль, я надеялся откупиться по 36,20, 36,30...

Скорее всего так и будем болтаться на 37+ до осени, а там уже вверх.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:27

  75stasstas75 написав:
  asti написав:Судя по всему уровень 37 за доллар на отдачу так и не будет взят в этом году... Жаль, я надеялся откупиться по 36,20, 36,30...

Скорее всего так и будем болтаться на 37+ до осени, а там уже вверх.

Это просто мысли вслух или произошли какие-то события, результатом которых стали такие выводы ?
Игорь
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  #<1 ... 10578105791058010581
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