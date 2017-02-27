Облікова ставка Національного банку у 25% стримує розвиток економіки і кратно збільшує витрати на обслуговування держборгу, але дозволила банкам отримати аномальні надприбутки
теж вважаю, що поточна ставка НБУ завищена. й це дозволяє банкам отримувати високі прибутки, не прикладаючи зусиль.
що в цьому погано - головне, що більшість цих прибутків - емісійного походження- це чиста емісія НБУ, але яку не можна побачити в звітності - тому її дехто й не бачить
по-друге, вартість держборгу зростає, а він й так в нас зависокий як для короткострокового. й ці відсотки теж, хоч й не емісійні, але й не економічні. працюючих кредитів в нас й так лише третина від наявних депозитів - лише оці відсотки можна назвати економічними.
справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.
тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.
Облікова ставка Національного банку у 25% стримує розвиток економіки і кратно збільшує витрати на обслуговування держборгу, але дозволила банкам отримати аномальні надприбутки
теж вважаю, що поточна ставка НБУ завищена. й це дозволяє банкам отримувати високі прибутки, не прикладаючи зусиль.
що в цьому погано - головне, що більшість цих прибутків - емісійного походження- це чиста емісія НБУ, але яку не можна побачити в звітності - тому її дехто й не бачить
по-друге, вартість держборгу зростає, а він й так в нас зависокий як для короткострокового. й ці відсотки теж, хоч й не емісійні, але й не економічні. працюючих кредитів в нас й так лише третина від наявних депозитів - лише оці відсотки можна назвати економічними.
справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.
тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.
можна як Ердоган, ходити проти вітру, але тоді інфляція 100% і курс Х2, а можна як ПАПа і Лєра Чи ви думаєте, що НБУ "самостійний" а Кеша кишнули без причини?