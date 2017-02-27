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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10580105811058210583>
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 08:14

  jump написав: Національний банк України на засіданні в четвер, 15 червня, очікувано прийняв рішення залишити облікову ставку на рівні 25%.


є ще така думка з приводу ставки НБУ 25% - лонгрід.
Що таке облікова ставка НБУ і чому її потрібно знизити
Облікова ставка Національного банку у 25% стримує розвиток економіки і кратно збільшує витрати на обслуговування держборгу, але дозволила банкам отримати аномальні надприбутки

теж вважаю, що поточна ставка НБУ завищена. й це дозволяє банкам отримувати високі прибутки, не прикладаючи зусиль.

що в цьому погано - головне, що більшість цих прибутків - емісійного походження- це чиста емісія НБУ, але яку не можна побачити в звітності - тому її дехто й не бачить :)

по-друге, вартість держборгу зростає, а він й так в нас зависокий як для короткострокового. й ці відсотки теж, хоч й не емісійні, але й не економічні. працюючих кредитів в нас й так лише третина від наявних депозитів - лише оці відсотки можна назвати економічними.

справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.

тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:03

Дніпро EUR 40.65 / 40.90
USD 37.10 / 37.30
Кто в курсе , почему евро до горы?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:12

  UA написав:Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?



по карте универсальная, -0.5%, нет ограничения по комиссии, ранее было не больше 50 грн до 4000 долларов и - 0,2% услуги кассы.

итого -0,7% от суммы, без ограничения размера комиссии... :(
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 16 чер, 2023 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:13

  Shaman написав:
  jump написав: Національний банк України на засіданні в четвер, 15 червня, очікувано прийняв рішення залишити облікову ставку на рівні 25%.


є ще така думка з приводу ставки НБУ 25% - лонгрід.
Що таке облікова ставка НБУ і чому її потрібно знизити
Облікова ставка Національного банку у 25% стримує розвиток економіки і кратно збільшує витрати на обслуговування держборгу, але дозволила банкам отримати аномальні надприбутки

теж вважаю, що поточна ставка НБУ завищена. й це дозволяє банкам отримувати високі прибутки, не прикладаючи зусиль.

що в цьому погано - головне, що більшість цих прибутків - емісійного походження- це чиста емісія НБУ, але яку не можна побачити в звітності - тому її дехто й не бачить :)

по-друге, вартість держборгу зростає, а він й так в нас зависокий як для короткострокового. й ці відсотки теж, хоч й не емісійні, але й не економічні. працюючих кредитів в нас й так лише третина від наявних депозитів - лише оці відсотки можна назвати економічними.

справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.

тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.

можна як Ердоган, ходити проти вітру, але тоді інфляція 100% і курс Х2,
а можна як ПАПа і Лєра
Чи ви думаєте, що НБУ "самостійний" а Кеша кишнули без причини?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 10:32

  Shaman написав:справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.

тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.

Ви путаєте. Ніявого втримання курсу немає. Є конвертація міжнародної валюти в гривну. Механізм простіше нікуди. Продаж валюти на міжбанку стерилізує емітовану для уряду гривню.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Може зараз є сенс перекинутись з € в $
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:38

  Shaman написав:
  jump написав: Національний банк України на засіданні в четвер, 15 червня, очікувано прийняв рішення залишити облікову ставку на рівні 25%.


є ще така думка з приводу ставки НБУ 25% - лонгрід.
Що таке облікова ставка НБУ і чому її потрібно знизити
Облікова ставка Національного банку у 25% стримує розвиток економіки і кратно збільшує витрати на обслуговування держборгу, але дозволила банкам отримати аномальні надприбутки

теж вважаю, що поточна ставка НБУ завищена. й це дозволяє банкам отримувати високі прибутки, не прикладаючи зусиль.

що в цьому погано - головне, що більшість цих прибутків - емісійного походження- це чиста емісія НБУ, але яку не можна побачити в звітності - тому її дехто й не бачить :)

по-друге, вартість держборгу зростає, а він й так в нас зависокий як для короткострокового. й ці відсотки теж, хоч й не емісійні, але й не економічні. працюючих кредитів в нас й так лише третина від наявних депозитів - лише оці відсотки можна назвати економічними.

справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.

тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.

Справжня мета - не втримати курс, а забезпечити фінансування бюджетних витрат та втримати інфляцію. Фіксований курс - це похідний наслідок цього процесу.

Ці думки (майже один в один) вже давно мусоляться деякими експертами. Одним із перших хто про це говорив був Богдан Данилишин.
Нюанс в тому, що всі ці експерти які пропонують свої рішення не несуть абсолютно ніякої відповідальності пропонуючи своє бачення (на відміну від НБУ та Мінфіну). Також вони дивляться на проблему тільки із одного боку, а не в комплексі.
Тут на форумі неодноразово говорилось про те, що ті прибутки які зараз отримує банківська система - це тимчасові та ситуативні прибутки. При тому зверніть увагу, левова частка цих прибутків належить держбанкам (фактично Державі). І це ще ми не говоримо про ті збитки які понесли банки через втрату застави та забезпечення по кредитах через війну.

В контексті нашого форуму ми вже маємо досвід яка ціна того що пропонує автор. Цитата: "Фінансування дефіциту бюджету необхідно було здійснювати за допомогою "маркерних" облігацій, які за доходністю 1-2% мав купувати у Мінфіну Національний банк, як це він і робив на першій стадії війни."
А якщо війна триватиме 3-5 років. І НБУ, як пропонує автор, фінансував би дефіцит бюджету за допомогою "маркерних" облігацій" то який курс буде за 2-3 роки і яка інфляція?
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Щодо держборгу. Держборг буде частково списаний за умови прийняття "мирного плану", який за кулісами 100% вже готується.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:14

  Vadim_ написав:Дніпро EUR 40.65 / 40.90
USD 37.10 / 37.30
Кто в курсе , почему евро до горы?


ЄЦБ підняв ставочку
Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:25

  Nazarkino написав:
  Vadim_ написав:почему евро до горы?

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