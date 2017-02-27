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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10580105811058210583
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:30

  Zebra написав:Щодо держборгу. Держборг буде частково списаний за умови прийняття "мирного плану", який за кулісами 100% вже готується.
Але не станеться те, що десь там масонами готується .
Бо "миру" термін буде- тиждень-два
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:48

  Slon_Nosov написав:
  UA написав:Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?



по карте универсальная, -0.5%, нет ограничения по комиссии, ранее было не больше 50 грн до 4000 долларов и - 0,2% услуги кассы.

итого -0,7% от суммы, без ограничения размера комиссии... :(

Автоответчик и онлай консультант до сих пор вещает про не больше 50 грн
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:50

  flysoulfly написав:
  Zebra написав:Щодо держборгу. Держборг буде частково списаний за умови прийняття "мирного плану", який за кулісами 100% вже готується.
Але не станеться те, що десь там масонами готується .
Бо "миру" термін буде- тиждень-два

То вже буде інша сторінка.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:02

  UA написав:
  Slon_Nosov написав:
  UA написав:Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?



по карте универсальная, -0.5%, нет ограничения по комиссии, ранее было не больше 50 грн до 4000 долларов и - 0,2% услуги кассы.

итого -0,7% от суммы, без ограничения размера комиссии... :(

Автоответчик и онлай консультант до сих пор вещает про не больше 50 грн


к сожалению, кассир в кассе сказал что отменили. теперь в полный рост считают, на все деньги... :evil:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:19

  Zebra написав:
  Shaman написав:справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.

тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.

Ви путаєте. Ніявого втримання курсу немає. Є конвертація міжнародної валюти в гривну. Механізм простіше нікуди. Продаж валюти на міжбанку стерилізує емітовану для уряду гривню.

до кінця не зрозумів, що ви маєте на увазі. докладають значні зусилля, щоб розмістити наявні гривневі кошти в строкових інструментах - навіщо? або щоб стримати інфляцію, або девальвація, або й те, й те.

продаж валюти стерилізує гривню, але не всю. емісію минулого року майже не прибрали.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:23

  Slon_Nosov написав:к сожалению, кассир в кассе сказал что отменили. теперь в полный рост считают, на все деньги... :evil:
Четыре сорта доллара теперь навсегда. :mrgreen:
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