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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:30
Zebra написав:
Щодо держборгу. Держборг буде частково списаний за умови прийняття "мирного плану", який за кулісами 100% вже готується.
Але не станеться те, що десь там масонами готується .
Бо "миру" термін буде- тиждень-два
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flysoulfly
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:48
Slon_Nosov написав: UA написав:
Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?
по карте универсальная, -0.5%, нет ограничения по комиссии, ранее было не больше 50 грн до 4000 долларов и - 0,2% услуги кассы.
итого -0,7% от суммы, без ограничения размера комиссии...
Автоответчик и онлай консультант до сих пор вещает про не больше 50 грн
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:50
flysoulfly написав: Zebra написав:
Щодо держборгу. Держборг буде частково списаний за умови прийняття "мирного плану", який за кулісами 100% вже готується.
Але не станеться те, що десь там масонами готується .
Бо "миру" термін буде- тиждень-два
То вже буде інша сторінка.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:02
UA написав: Slon_Nosov написав: UA написав:
Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?
по карте универсальная, -0.5%, нет ограничения по комиссии, ранее было не больше 50 грн до 4000 долларов и - 0,2% услуги кассы.
итого -0,7% от суммы, без ограничения размера комиссии...
Автоответчик и онлай консультант до сих пор вещает про не больше 50 грн
к сожалению, кассир в кассе сказал что отменили. теперь в полный рост считают, на все деньги...
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:19
Zebra написав: Shaman написав:
справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.
тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.
Ви путаєте. Ніявого втримання курсу немає. Є конвертація міжнародної валюти в гривну. Механізм простіше нікуди. Продаж валюти на міжбанку стерилізує емітовану для уряду гривню.
до кінця не зрозумів, що ви маєте на увазі. докладають значні зусилля, щоб розмістити наявні гривневі кошти в строкових інструментах - навіщо? або щоб стримати інфляцію, або девальвація, або й те, й те.
продаж валюти стерилізує гривню, але не всю. емісію минулого року майже не прибрали.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:59
flysoulfly написав: Nazarkino написав: Vadim_ написав:
почему евро до горы?
ЄЦБ підняв ставочку
внезапно!
якщо євро пішло на 1.1 то внезапно
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:59
Так хтось планує тут погратися в перекидку € в $?
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:00
flysoulfly написав: Zebra написав:
Щодо держборгу. Держборг буде частково списаний за умови прийняття "мирного плану", який за кулісами 100% вже готується.
Але не станеться те, що десь там масонами готується .
Бо "миру" термін буде- тиждень-два
в середині июля
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:23
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................16.06.2023...........19.06.2023
дата розрахунку...............15.06.2023............16.06.2023
Євро..................................39,5691.................40,081...+1.11%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0960 (вчера 1.0821)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.09 (вчера 103.25).
Вчера после 15 доллар резко пошел вниз и за 4 часа потерял около 1%. После этого стабилизировался на новом уровне. Можно достаточно уверенно утверждать, что причиной стала остановка в повышении ставок в США в сочетании с продолжением этого процесса в Европах. Такое "самостоятельное" увеличение ставок сильно угнетает европейскую экономику, ослабляя конкурентоспособность, но финансовые власти видят в этом наименьшее зло. На этом фоне наша стабильность на протяжении года выглядит менее радикально.
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