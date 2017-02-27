UA написав:Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?
ПриватБанк відновить прийом доларів та євро в терміналах:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969
Готовий би і відмовитись і від паперової валюти і від готівкової грн, але сам дістав стресу, коли в лютому і ще і в березні минулого року навіть власні кошти досить підвисли на картках і поточних.
UA написав:Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?
ПриватБанк відновить прийом доларів та євро в терміналах:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969
Готовий би і відмовитись і від паперової валюти і від готівкової грн, але сам дістав стресу, коли в лютому і ще і в березні минулого року навіть власні кошти досить підвисли на картках і поточних.
В первые дни народ ринется к терминалам зюкать хорошие купюры с плохими годами. Через два часа их сломают)). Приват возьмёт хорошие 1996года от которых будет избавляться население и что то выдумает для хитрож... клиентов)) Народ захочет получить через 2 дня синие, а ему будут предлагать купюры еще хуже и принуждать оставлять на депозитах от 3х мес. под 001%. Тогда скажут получите синие. Чем не карусель с новыми правилами