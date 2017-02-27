UA написав:Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?
ПриватБанк відновить прийом доларів та євро в терміналах:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969
Готовий би і відмовитись і від паперової валюти і від готівкової грн, але сам дістав стресу, коли в лютому і ще і в березні минулого року навіть власні кошти досить підвисли на картках і поточних.
UA написав:Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?
ПриватБанк відновить прийом доларів та євро в терміналах:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969
Готовий би і відмовитись і від паперової валюти і від готівкової грн, але сам дістав стресу, коли в лютому і ще і в березні минулого року навіть власні кошти досить підвисли на картках і поточних.
В первые дни народ ринется к терминалам зюкать хорошие купюры с плохими годами. Через два часа их сломают)). Приват возьмёт хорошие 1996года от которых будет избавляться население и что то выдумает для хитрож... клиентов)) Народ захочет получить через 2 дня синие, а ему будут предлагать купюры еще хуже и принуждать оставлять на депозитах от 3х мес. под 001%. Тогда скажут получите синие. Чем не карусель с новыми правилами
Игорь Алексеевич написав:Народ захочет получить через 2 дня синие, а ему будут предлагать купюры еще хуже и принуждать оставлять на депозитах от 3х мес. под 001%. Тогда скажут получите синие. Чем не карусель с новыми правилами
Все одно краще як 30% комісу, на який виставляюють тепер. Аж 120% річних
Игорь Алексеевич написав:. Приват возьмёт хорошие 1996года от которых будет избавляться население и что то выдумает для хитрож... клиентов)).
все давно придумано - письмо от финмониторинга
У кого больше суммы, чем письма счастья от фин.монстра, то тем года по барабану. Он знает куда их пристроить. В основном прибегут карусельщики, которым сегодня банки отдают по 2700 баксов зелёными с разными годами.
Игорь Алексеевич написав:Народ захочет получить через 2 дня синие, а ему будут предлагать купюры еще хуже и принуждать оставлять на депозитах от 3х мес. под 001%. Тогда скажут получите синие. Чем не карусель с новыми правилами
Все одно краще як 30% комісу, на який виставляюють тепер. Аж 120% річних
що саме краще , вам дадуть в межах вашого анкетування поганяти грошіки а далі суп харчо та гречка з котлетою. Будуть блокувати рахунки .