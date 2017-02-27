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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10581105821058310584
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:08

  UA написав:Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?

ПриватБанк відновить прийом доларів та євро в терміналах:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969

Готовий би і відмовитись і від паперової валюти і від готівкової грн, але сам дістав стресу, коли в лютому і ще і в березні минулого року навіть власні кошти досить підвисли на картках і поточних.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:22

  Ой+ написав:
  UA написав:Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?

ПриватБанк відновить прийом доларів та євро в терміналах:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969

Готовий би і відмовитись і від паперової валюти і від готівкової грн, але сам дістав стресу, коли в лютому і ще і в березні минулого року навіть власні кошти досить підвисли на картках і поточних.

В первые дни народ ринется к терминалам зюкать хорошие купюры с плохими годами. Через два часа их сломают)). Приват возьмёт хорошие 1996года от которых будет избавляться население и что то выдумает для хитрож... клиентов))
Народ захочет получить через 2 дня синие, а ему будут предлагать купюры еще хуже и принуждать оставлять на депозитах от 3х мес. под 001%. Тогда скажут получите синие. :P
Чем не карусель с новыми правилами :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:46

  Игорь Алексеевич написав:. Приват возьмёт хорошие 1996года от которых будет избавляться население и что то выдумает для хитрож... клиентов)).

все давно придумано - письмо от финмониторинга
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Народ захочет получить через 2 дня синие, а ему будут предлагать купюры еще хуже и принуждать оставлять на депозитах от 3х мес. под 001%. Тогда скажут получите синие.
Чем не карусель с новыми правилами

Все одно краще як 30% комісу, на який виставляюють тепер. Аж 120% річних :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:54

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:. Приват возьмёт хорошие 1996года от которых будет избавляться население и что то выдумает для хитрож... клиентов)).

все давно придумано - письмо от финмониторинга

У кого больше суммы, чем письма счастья от фин.монстра, то тем года по барабану. Он знает куда их пристроить. В основном прибегут карусельщики, которым сегодня банки отдают по 2700 баксов зелёными с разными годами.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:00

  Ой+ написав:
  UA написав:Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?

ПриватБанк відновить прийом доларів та євро в терміналах:

Ждём информации по комиссии.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:58

  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав:Народ захочет получить через 2 дня синие, а ему будут предлагать купюры еще хуже и принуждать оставлять на депозитах от 3х мес. под 001%. Тогда скажут получите синие.
Чем не карусель с новыми правилами

Все одно краще як 30% комісу, на який виставляюють тепер. Аж 120% річних :mrgreen:

що саме краще , вам дадуть в межах вашого анкетування поганяти грошіки а далі суп харчо та гречка з котлетою. Будуть блокувати рахунки .
sens
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