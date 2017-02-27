UA написав:Интересно, а как сейчас Приват принимает через кассу качественные доллары старого образца 2006 или 1996 на валютную карту?
ПриватБанк відновить прийом доларів та євро в терміналах:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969
Готовий би і відмовитись і від паперової валюти і від готівкової грн, але сам дістав стресу, коли в лютому і ще і в березні минулого року навіть власні кошти досить підвисли на картках і поточних.
Игорь Алексеевич написав:Народ захочет получить через 2 дня синие, а ему будут предлагать купюры еще хуже и принуждать оставлять на депозитах от 3х мес. под 001%. Тогда скажут получите синие. Чем не карусель с новыми правилами
Все одно краще як 30% комісу, на який виставляюють тепер. Аж 120% річних
Игорь Алексеевич написав:. Приват возьмёт хорошие 1996года от которых будет избавляться население и что то выдумает для хитрож... клиентов)).
все давно придумано - письмо от финмониторинга
У кого больше суммы, чем письма счастья от фин.монстра, то тем года по барабану. Он знает куда их пристроить. В основном прибегут карусельщики, которым сегодня банки отдают по 2700 баксов зелёными с разными годами.
Игорь Алексеевич написав:Народ захочет получить через 2 дня синие, а ему будут предлагать купюры еще хуже и принуждать оставлять на депозитах от 3х мес. под 001%. Тогда скажут получите синие. Чем не карусель с новыми правилами
Все одно краще як 30% комісу, на який виставляюють тепер. Аж 120% річних
що саме краще , вам дадуть в межах вашого анкетування поганяти грошіки а далі суп харчо та гречка з котлетою. Будуть блокувати рахунки .
Ой+ написав:Мені ці всі ідеї з купюрами різних років дежа вю з хрущовських та павлівських рехворм.
Во время кризисов, многие хотят заработать больше. А чем менялы хуже др? Вначале замануха была на синие, давали на 5-10 коп.выше и продавали дороже населению. Создали картинку, что у синих больше защиты а потом игра по крупному. Решили потрусить у кого зелёные. Да и банки всегда выдавали карусельщикам синие, а потом резко всем только зелёные и разные года. У людей, кто не занимается бизнесом и кто имел минимальные суммы в дол. на чёрный день началась паника и суета. Некоторые начали бежать в обменники и договариваться не за минус 30%, а хотя бы за минус 10% или на крайняк по 36,5. Менялам и этого достаточно было, т.к. продавали оптовикам по 37. А оптовикам по барабану какие года, лишь бы дешевле купить.