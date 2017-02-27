Додано: П'ят 16 чер, 2023 18:45

Ой+ написав: Мені ці всі ідеї з купюрами різних років дежа вю з хрущовських та павлівських рехворм. Мені ці всі ідеї з купюрами різних років дежа вю з хрущовських та павлівських рехворм.

Во время кризисов, многие хотят заработать больше. А чем менялы хуже др? Вначале замануха была на синие, давали на 5-10 коп.выше и продавали дороже населению. Создали картинку, что у синих больше защиты а потом игра по крупному. Решили потрусить у кого зелёные. Да и банки всегда выдавали карусельщикам синие, а потом резко всем только зелёные и разные года. У людей, кто не занимается бизнесом и кто имел минимальные суммы в дол. на чёрный день началась паника и суета. Некоторые начали бежать в обменники и договариваться не за минус 30%, а хотя бы за минус 10% или на крайняк по 36,5. Менялам и этого достаточно было, т.к. продавали оптовикам по 37. А оптовикам по барабану какие года, лишь бы дешевле купить.