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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 чер, 2023 11:56
Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
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ihorsic
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Додано: Суб 17 чер, 2023 12:06
ihorsic написав:
Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
Чому?! Цвіла?
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asti
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