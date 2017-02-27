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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10582105831058410585
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 12:06

  ihorsic написав:Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
Чому?! Цвіла?
asti
 
Повідомлень: 3380
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