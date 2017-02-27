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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10582105831058410585
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 12:06

  ihorsic написав:Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
Чому?! Цвіла?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 12:27

  asti написав:
  ihorsic написав:Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
Чому?! Цвіла?

нервы
забор
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 12:48

  Zebra написав:
  Shaman написав:справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.

тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.

Ви путаєте. Ніявого втримання курсу немає. Є конвертація міжнародної валюти в гривну. Механізм простіше нікуди. Продаж валюти на міжбанку стерилізує емітовану для уряду гривню.

Курсом "по п'ятдесят" можна більше стерилізувати гривні ніж курсом по 36,6. Ще й залишаться бакси в ЗВР. Тож його таки тримають.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 13:41

  Zebra написав:
  Shaman написав:[продаж валюти стерилізує гривню, але не всю. емісію минулого року майже не прибрали.

Я не вникав досконально, але про яку саме емісію мова? Готівкової гривні М0 з початку війни стало лише на ~10% більше.
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial

ЗВР на рекордних позначках.
Донати від міжнародних партнерів розписані.
Гривня хоче укріплюватися, бо валютних грошей кури не клюють.

ви наче не читали, що тут пишуть протягом року.

так готівкова гривня зросла з початку війни з 655 ярдів грн до 695 на кінець травня 2023 - на 6%. а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з 161 ярда грн до 626 ярдів грн. Загальне зростання гривні - з 816 ярдів грн до 1 321 ярдів грн - 61%.
На початок року наявність гривні була 1 249 ярда грн (715 ярдів готівка, 534 ярди - безготівка).

не забувайте, під всю цю допомогу емітується гривня
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 13:43

  equinox написав:
  Zebra написав:
  Shaman написав:справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.

тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.

Ви путаєте. Ніявого втримання курсу немає. Є конвертація міжнародної валюти в гривну. Механізм простіше нікуди. Продаж валюти на міжбанку стерилізує емітовану для уряду гривню.

Курсом "по п'ятдесят" можна більше стерилізувати гривні ніж курсом по 36,6. Ще й залишаться бакси в ЗВР. Тож його таки тримають.

під курс 50 буде не більше стерилізуватися гривні, а й більше емітуватися...
Shaman
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