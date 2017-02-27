Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 чер, 2023 11:56
Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
ihorsic
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Додано: Суб 17 чер, 2023 12:06
ihorsic написав:
Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
Чому?! Цвіла?
asti
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Додано: Суб 17 чер, 2023 12:27
asti написав: ihorsic написав:
Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
Чому?! Цвіла?
нервы
забор
Соискатель
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Додано: Суб 17 чер, 2023 12:48
Zebra написав: Shaman написав:
справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.
тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.
Ви путаєте. Ніявого втримання курсу немає. Є конвертація міжнародної валюти в гривну. Механізм простіше нікуди. Продаж валюти на міжбанку стерилізує емітовану для уряду гривню.
Курсом "по п'ятдесят" можна більше стерилізувати гривні ніж курсом по 36,6. Ще й залишаться бакси в ЗВР. Тож його таки тримають.
equinox
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Додано: Суб 17 чер, 2023 13:41
Zebra написав: Shaman написав:
[продаж валюти стерилізує гривню, але не всю. емісію минулого року майже не прибрали.
Я не вникав досконально, але про яку саме емісію мова? Готівкової гривні М0 з початку війни стало лише на ~10% більше.
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial
ЗВР на рекордних позначках.
Донати від міжнародних партнерів розписані.
Гривня хоче укріплюватися, бо валютних грошей кури не клюють.
ви наче не читали, що тут пишуть протягом року.
так готівкова гривня зросла з початку війни з
655
ярдів грн до
695
на кінець травня 2023 - на 6%. а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з
161
ярда грн до
626
ярдів грн. Загальне зростання гривні - з
816
ярдів грн до
1 321
ярдів грн -
61%
.
На початок року наявність гривні була
1 249
ярда грн (
715
ярдів готівка,
534
ярди - безготівка).
не забувайте, під всю цю допомогу емітується гривня
Shaman
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Додано: Суб 17 чер, 2023 13:43
equinox написав: Zebra написав: Shaman написав:
справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.
тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.
Ви путаєте. Ніявого втримання курсу немає. Є конвертація міжнародної валюти в гривну. Механізм простіше нікуди. Продаж валюти на міжбанку стерилізує емітовану для уряду гривню.
Курсом "по п'ятдесят" можна більше стерилізувати гривні ніж курсом по 36,6. Ще й залишаться бакси в ЗВР. Тож його таки тримають.
під курс 50 буде не більше стерилізуватися гривні, а й більше емітуватися...
Shaman
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