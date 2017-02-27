|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 чер, 2023 11:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
Додано: Суб 17 чер, 2023 12:06
Додано: Суб 17 чер, 2023 12:27
Додано: Суб 17 чер, 2023 12:48
Курсом "по п'ятдесят" можна більше стерилізувати гривні ніж курсом по 36,6. Ще й залишаться бакси в ЗВР. Тож його таки тримають.
Додано: Суб 17 чер, 2023 13:41
ви наче не читали, що тут пишуть протягом року.
так готівкова гривня зросла з початку війни з 655 ярдів грн до 695 на кінець травня 2023 - на 6%. а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з 161 ярда грн до 622 ярдів грн. Загальне зростання гривні - з 816 ярдів грн до 1 317 ярдів грн - 61%.
На початок року наявність гривні була 1 249 ярда грн (715 ярдів готівка, 534 ярди - безготівка).
не забувайте, під всю цю допомогу емітується гривня
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 17 чер, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 чер, 2023 13:43
під курс 50 буде не більше стерилізуватися гривні, а й більше емітуватися...
Додано: Суб 17 чер, 2023 15:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
підкажіть, як обраховується ця цифра? Чи це статистичні дані?
тобто, під продаж певної суми валюти емітують гривню (в еквіваленті) а потім стерилізують?
Додано: Суб 17 чер, 2023 15:44
й статистичні, й реальні.
насправді це залишок гривні на коррахунках банків. але НБУ пропонує банкам такий інструмент, як депосертифікати, коли банки можуть ці гроші розмістити в НБУ. Тому залишки на корррахунках по звітності завжди набагато менші. Але кожного ранку НБУ повертає ці гроші назад в банки (окрім довгострокових депосерт) - тому реальні залишки - це сума двох показників - коррахунки плюс депосертифікати.
дивитися хоч кожен день можна тут
це про нього вам поетично розповідає Сибарит щопонеділка
станом на ранок 15.06 коррахунки - 202,5 ярда грн, поточні депо - 312,6 ярда грн, 3місячні депо - 131,8 ярди грн. Разом 647 ярдів грн. Враховувати строкові депо чи ні - справа смаку та припущень, але загалом це теж гроші, просто їх на певний час вилучити з обігу. ключове слово - на певний час. 3 міс - це дуже швидко насправді.
іноземна допомога навіть не продається на міжбанку, а обмінюється напряму на гривню між НБУ та казначейством. в звітах ця цифра ніде явно не фігурує. в банківську систему ця гривня попадає як постійне перевищення гривневих витрат бюджету над надходженнями. але це все одно емісія.
а вже потім на міжбанку НБУ стерилізує гривню, продаючи валюту бажаючим. загальний баланс поки що - емісія перевищує "стерилізацію" гривні, тому кількість грошей потроху зростає.
наприклад, за половину червня емітували 70 ярдів грн, стерилізували на міжбанку - лише 31 ярд грн. ще 10 ярдів грн потрапило в готівку. тому кількість грошей зросла з 622 до 647 ярдів грн
|