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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10582105831058410585
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 12:06

  ihorsic написав:Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
Чому?! Цвіла?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 12:27

  asti написав:
  ihorsic написав:Все вище сказане добре. Але не можу я продати валюту і перейти в гривню. НЕ МОЖУ!!!
Чому?! Цвіла?

нервы
забор
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 12:48

  Zebra написав:
  Shaman написав:справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.

тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.

Ви путаєте. Ніявого втримання курсу немає. Є конвертація міжнародної валюти в гривну. Механізм простіше нікуди. Продаж валюти на міжбанку стерилізує емітовану для уряду гривню.

Курсом "по п'ятдесят" можна більше стерилізувати гривні ніж курсом по 36,6. Ще й залишаться бакси в ЗВР. Тож його таки тримають.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 13:41

  Zebra написав:
  Shaman написав:[продаж валюти стерилізує гривню, але не всю. емісію минулого року майже не прибрали.

Я не вникав досконально, але про яку саме емісію мова? Готівкової гривні М0 з початку війни стало лише на ~10% більше.
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial

ЗВР на рекордних позначках.
Донати від міжнародних партнерів розписані.
Гривня хоче укріплюватися, бо валютних грошей кури не клюють.

ви наче не читали, що тут пишуть протягом року.

так готівкова гривня зросла з початку війни з 655 ярдів грн до 695 на кінець травня 2023 - на 6%. а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з 161 ярда грн до 622 ярдів грн. Загальне зростання гривні - з 816 ярдів грн до 1 317 ярдів грн - 61%.
На початок року наявність гривні була 1 249 ярда грн (715 ярдів готівка, 534 ярди - безготівка).

не забувайте, під всю цю допомогу емітується гривня
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 17 чер, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 13:43

  equinox написав:
  Zebra написав:
  Shaman написав:справжня мета - втримати курс. але навіщо його тримати фінансовими методами, якщо курс й так фіксований? й більшість "зайвих" грошей як раз безготівкові, на які поширюються обмеження.

тобто якщо підняли ставку - треба лібералізувати курс. курс фіксований - потреби в високій ставці немає. або - або.

Ви путаєте. Ніявого втримання курсу немає. Є конвертація міжнародної валюти в гривну. Механізм простіше нікуди. Продаж валюти на міжбанку стерилізує емітовану для уряду гривню.

Курсом "по п'ятдесят" можна більше стерилізувати гривні ніж курсом по 36,6. Ще й залишаться бакси в ЗВР. Тож його таки тримають.

під курс 50 буде не більше стерилізуватися гривні, а й більше емітуватися...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 15:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з 161 ярда грн до 626 ярдів грн.
підкажіть, як обраховується ця цифра? Чи це статистичні дані?
  Shaman написав:під курс 50 буде не більше стерилізуватися гривні, а й більше емітуватися..
тобто, під продаж певної суми валюти емітують гривню (в еквіваленті) а потім стерилізують?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 15:44

  otshelnick1 написав:
  Shaman написав:а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з 161 ярда грн до 622 ярдів грн.
підкажіть, як обраховується ця цифра? Чи це статистичні дані?

й статистичні, й реальні. :D

насправді це залишок гривні на коррахунках банків. але НБУ пропонує банкам такий інструмент, як депосертифікати, коли банки можуть ці гроші розмістити в НБУ. Тому залишки на корррахунках по звітності завжди набагато менші. Але кожного ранку НБУ повертає ці гроші назад в банки (окрім довгострокових депосерт) - тому реальні залишки - це сума двох показників - коррахунки плюс депосертифікати.

дивитися хоч кожен день можна тут
Аналіз ліквідності
це про нього вам поетично розповідає Сибарит щопонеділка :)

станом на ранок 15.06 коррахунки - 202,5 ярда грн, поточні депо - 312,6 ярда грн, 3місячні депо - 131,8 ярди грн. Разом 647 ярдів грн. Враховувати строкові депо чи ні - справа смаку та припущень, але загалом це теж гроші, просто їх на певний час вилучити з обігу. ключове слово - на певний час. 3 міс - це дуже швидко насправді.
  otshelnick1 написав:
  Shaman написав:під курс 50 буде не більше стерилізуватися гривні, а й більше емітуватися..
тобто, під продаж певної суми валюти емітують гривню (в еквіваленті) а потім стерилізують?

іноземна допомога навіть не продається на міжбанку, а обмінюється напряму на гривню між НБУ та казначейством. в звітах ця цифра ніде явно не фігурує. в банківську систему ця гривня попадає як постійне перевищення гривневих витрат бюджету над надходженнями. але це все одно емісія.

а вже потім на міжбанку НБУ стерилізує гривню, продаючи валюту бажаючим. загальний баланс поки що - емісія перевищує "стерилізацію" гривні, тому кількість грошей потроху зростає.

наприклад, за половину червня емітували 70 ярдів грн, стерилізували на міжбанку - лише 31 ярд грн. ще 10 ярдів грн потрапило в готівку. тому кількість грошей зросла з 622 до 647 ярдів грн
Shaman
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