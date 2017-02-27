Додано: Суб 17 чер, 2023 15:44

otshelnick1 написав: Shaman написав: а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з 161 ярда грн до 622 ярдів грн. а от безготівкова гривня (найчастіше це називають банківською ліквідністю) - з 161 ярда грн до 622 ярдів грн. підкажіть, як обраховується ця цифра? Чи це статистичні дані? підкажіть, як обраховується ця цифра? Чи це статистичні дані?

otshelnick1 написав: Shaman написав: під курс 50 буде не більше стерилізуватися гривні, а й більше емітуватися.. під курс 50 буде не більше стерилізуватися гривні, а й більше емітуватися.. тобто, під продаж певної суми валюти емітують гривню (в еквіваленті) а потім стерилізують? тобто, під продаж певної суми валюти емітують гривню (в еквіваленті) а потім стерилізують?

й статистичні, й реальні.насправді це залишок гривні на коррахунках банків. але НБУ пропонує банкам такий інструмент, як депосертифікати, коли банки можуть ці гроші розмістити в НБУ. Тому залишки на корррахунках по звітності завжди набагато менші. Але кожного ранку НБУ повертає ці гроші назад в банки (окрім довгострокових депосерт) - тому реальні залишки - це сума двох показників - коррахунки плюс депосертифікати.дивитися хоч кожен день можна тутце про нього вам поетично розповідаєщопонеділкастаном на ранок 15.06 коррахунки -ярда грн, поточні депо -ярда грн, 3місячні депо -ярди грн. Разомярдів грн. Враховувати строкові депо чи ні - справа смаку та припущень, але загалом це теж гроші, просто їх на певний час вилучити з обігу. ключове слово - на певний час. 3 міс - це дуже швидко насправді.іноземна допомога навіть не продається на міжбанку, а обмінюється напряму на гривню між НБУ та казначейством. в звітах ця цифра ніде явно не фігурує. в банківську систему ця гривня попадає як постійне перевищення гривневих витрат бюджету над надходженнями. але це все одно емісія.а вже потім на міжбанку НБУ стерилізує гривню, продаючи валюту бажаючим. загальний баланс поки що - емісія перевищує "стерилізацію" гривні, тому кількість грошей потроху зростає.наприклад, за половину червня емітувалиярдів грн, стерилізували на міжбанку - лишеярд грн. щеярдів грн потрапило в готівку. тому кількість грошей зросла здоярдів грн